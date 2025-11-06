SBI लॉन्च करेगा एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का IPO, बेचेगा 3.20 करोड़ शेयर; कब मिलेगा निवेश का मौका?

नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने गुरुवार को अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड (SBIFML IPO) का IPO लाने का एलान किया। आईपीओ के जरिए एसबीआई अपनी इस सब्सिडियरी में 6.3% हिस्सेदारी बेचेगा।

एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, बैंक 3,20,60,000 इक्विटी शेयर बेचेगा, जो SBIFML की कुल इक्विटी कैपिटल का 6.3007% है। यह हिस्सेदारी IPO के जरिए बेची जाएगी और इसके लिए जरूरी रेगुलेटरी अप्रूवल लेने होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगले साल आएगा आईपीओ SBIFML का आईपीओ लाने के कदम को एसबीआई के सेंट्रल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी (ECCB) ने 6 नवंबर 2025 को हुई अपनी मीटिंग में मंजूरी दे दी। इस ट्रांजैक्शन के लिए IPO फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर 10 नवंबर को साइन होने की उम्मीद है, और SBI के खुलासे के अनुसार, यह पूरा प्रोसेस 2026 में कभी पूरा होने की उम्मीद है।

सिर्फ IPO प्रोसेस के जरिए होगा विनिवेश SBI के अनुसार SBIFML में हिस्सेदारी बिकवाली से इसे जो रकम मिलेगी, वह बाद में स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करके तय की जाएगी। यह विनिवेश सिर्फ IPO प्रोसेस के जरिए किया जाएगा और इसमें कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या स्लंप सेल अरेंजमेंट शामिल नहीं है।