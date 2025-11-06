Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SBI लॉन्च करेगा एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का IPO, बेचेगा 3.20 करोड़ शेयर; कब मिलेगा निवेश का मौका?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:21 PM (IST)

    भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड (SBIFML IPO) का आईपीओ लाने जा रहा है। इस आईपीओ के जरिए एसबीआई अपनी सब्सिडियरी में 6.3% हिस्सेदारी बेचेगा। एसबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है और आईपीओ 2026 तक आने की उम्मीद है। एसबीआईएफएमएल ने वित्त वर्ष 2024-25 में 4,230.92 करोड़ रुपये की आय दर्ज की।

    prefferd source google
    Hero Image

    एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड का आएगा आईपीओ

    नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने गुरुवार को अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड (SBIFML IPO) का IPO लाने का एलान किया। आईपीओ के जरिए एसबीआई अपनी इस सब्सिडियरी में 6.3% हिस्सेदारी बेचेगा।
    एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, बैंक 3,20,60,000 इक्विटी शेयर बेचेगा, जो SBIFML की कुल इक्विटी कैपिटल का 6.3007% है। यह हिस्सेदारी IPO के जरिए बेची जाएगी और इसके लिए जरूरी रेगुलेटरी अप्रूवल लेने होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    अगले साल आएगा आईपीओ

    SBIFML का आईपीओ लाने के कदम को एसबीआई के सेंट्रल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी (ECCB) ने 6 नवंबर 2025 को हुई अपनी मीटिंग में मंजूरी दे दी। इस ट्रांजैक्शन के लिए IPO फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर 10 नवंबर को साइन होने की उम्मीद है, और SBI के खुलासे के अनुसार, यह पूरा प्रोसेस 2026 में कभी पूरा होने की उम्मीद है।

    ये भी पढ़ें - इस ब्रांड का मक्खन और घी हुआ महंगा, ₹90 तक बढ़े दाम; आप भी करते हैं इस्तेमाल?


    FY25 में 4,230.92 करोड़ रुपये की इनकम

    SBI के ओवरऑल फाइनेंशियल में योगदान के मामले में, SBIFML ने FY2024-25 में कुल 4,230.92 करोड़ रुपये की इनकम दर्ज की, जो SBI ग्रुप की कुल इनकम का लगभग 0.64% है। SBIFML का रिजर्व और सरप्लस 5,108.56 करोड़ रुपये है, जो ग्रुप के कुल रिजर्व का 1.19% है।

    सिर्फ IPO प्रोसेस के जरिए होगा विनिवेश

    SBI के अनुसार SBIFML में हिस्सेदारी बिकवाली से इसे जो रकम मिलेगी, वह बाद में स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करके तय की जाएगी। यह विनिवेश सिर्फ IPO प्रोसेस के जरिए किया जाएगा और इसमें कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या स्लंप सेल अरेंजमेंट शामिल नहीं है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां एक आगामी आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)