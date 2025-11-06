इस ब्रांड का मक्खन और घी हुआ महंगा, ₹90 तक बढ़े दाम; आप भी करते हैं इस्तेमाल?

नई दिल्ली। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) ने नंदिनी घी (Nandini Ghee Price Hike) की कीमत 90 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की है। अब उपभोक्ताओं को इसके लिए 700 रुपये प्रति लीटर खर्च करने होंगे। केएमएफ अधिकारियों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती लागत के कारण यह फैसला लिया गया है।

केएमएफ ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भी, मांग के कारण कीमतें बढ़ रही हैं। इसके घी के दाम सबसे कम रेट वाले घी में से एक हैं और वैश्विक बाजार के रुझानों के अनुरूप आर्थिक व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए यह बदलाव (कीमतों में बढ़ोतरी) जरूरी बताया गया है।

सस्ता कर दिया था घी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में हाल ही में की गई कटौती के कारण नंदिनी घी की कीमत 640 रुपये प्रति लीटर से घटकर 610 रुपये प्रति लीटर हो गई थी। मगर अब फिर केएमएफ ने कीमतें बढ़ाने का एलान कर दिया है। इस बढ़ोतरी से नंदिनी घी की कीमत जीएसटी कटौती से पहले के मुकाबले से भी अधिक हो गयी है।

केएमएफ औसतन हर महीने लगभग 2,500 टन घी बेचती है।

मक्खन भी कर दिया महंगा इसी तरह, नंदिनी मक्खन की कीमत ₹544 प्रति किलो से बढ़ाकर ₹570 प्रति किलो कर दी गई है, जो लगभग 4.78% की बढ़ोतरी है। केएमएफ के अनुसार यह बढ़ोतरी मार्केट ट्रेंड्स के साथ तालमेल बिठाने और किसानों को प्रति लीटर ₹4 का पेमेंट जारी रखने के लिए की गई है।