अनिल अंबानी को फिर आया ED का बुलावा, जारी हुआ समन; मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ

नई दिल्ली। रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group) के चेयरमैन अनिल अंबानी (Anil Ambani News) के लिए एक और बुरी खबर आई है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें पूछताछ के लिए 14 नवंबर को ईडी ने फिर से बुलाया है।

रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगस्त में भी हुई थी पूछताछ बता दें कि 66 साल के अनिल अंबानी से अगस्त में भी फेडरल जांच एजेंसी ने पूछताछ की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार अनिल अंबानी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है।

एजेंसी ने हाल ही में अंबानी की ग्रुप कंपनियों के खिलाफ अपनी जांच के तहत 7,500 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है।

शेयरों का क्या है हाल ईडी के समन के बीच अनिल अंबानी की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में से एक में तेजी है और एक में गिरावट। उनकी रिलायंस इंफ्रा का शेयर 9.65 रुपये या 4.98 फीसदी गिरकर BSE पर 184.05 रुपये पर आ गया है। वहीं रिलायंस पावर 0.70 रुपये या 1.72 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 41.42 रुपये पर है।





