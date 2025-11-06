Language
    अनिल अंबानी को फिर आया ED का बुलावा, जारी हुआ समन; मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:13 PM (IST)

    रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी (Anil Ambani News) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 14 नवंबर को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। एसबीआई में कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मामले में यह समन भेजा गया है। इससे पहले अगस्त में भी उनसे पूछताछ हुई थी। एजेंसी ने उनकी ग्रुप कंपनियों की 7,500 करोड़ रुपये की संपत्ति भी अटैच की है।

    अनिल अंबानी को फिर से आया ईडी का समन

    नई दिल्ली। रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group) के चेयरमैन अनिल अंबानी (Anil Ambani News) के लिए एक और बुरी खबर आई है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें पूछताछ के लिए 14 नवंबर को ईडी ने फिर से बुलाया है।
    रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

    अगस्त में भी हुई थी पूछताछ

    बता दें कि 66 साल के अनिल अंबानी से अगस्त में भी फेडरल जांच एजेंसी ने पूछताछ की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार अनिल अंबानी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है।
    एजेंसी ने हाल ही में अंबानी की ग्रुप कंपनियों के खिलाफ अपनी जांच के तहत 7,500 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है।

    शेयरों का क्या है हाल

    ईडी के समन के बीच अनिल अंबानी की लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में से एक में तेजी है और एक में गिरावट। उनकी रिलायंस इंफ्रा का शेयर 9.65 रुपये या 4.98 फीसदी गिरकर BSE पर 184.05 रुपये पर आ गया है। वहीं रिलायंस पावर 0.70 रुपये या 1.72 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 41.42 रुपये पर है।


    बिजनेस पर असर नहीं

    हालांकि, अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने कहा कि ED द्वारा 7,500 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अटैच करने से ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के बिजनेस ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ा मामला है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा अटैच की गई ज्यादातर प्रॉपर्टीज रिलायंस कम्युनिकेशंस की हैं।

