मोतीलाल ओसवाल ने टेलीकॉम सेक्टर में तेजी की जताई उम्मीद, Airtel के शेयर खरीदने की सलाह; कितना होगा फायदा?
मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का टेलीकॉम सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। होम ब्रॉडबैंड सेवाओं की बढ़ती मांग और 5G के विस्तार से इस सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है। फर्म ने भारती एयरटेल के शेयर को खरीदने की सलाह दी है, जिसका लक्ष्य 2365 रुपये रखा गया है, जिससे 18% तक रिटर्न मिल सकता है। एयरटेल (Stocks To Buy) अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है।
नई दिल्ली। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि भारत का टेलीकॉम सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह होम ब्रॉडबैंड (HBB) सर्विसेज का तेजी से अपनाया जाना, 5G का रोलआउट और शहरों और गांवों में डिजिटल कंजम्पशन में लगातार बढ़ोतरी है।
बढ़ते इंटरनेट पेनिट्रेशन, कंटेंट की बढ़ती डिमांड और सस्ते डेटा प्लान्स के सपोर्ट से, यह सेक्टर सिर्फ मोबाइल सर्विसेज से इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी और डिजिटल इकोसिस्टम की ओर एक स्ट्रक्चरल बदलाव देख रहा है। मोबाइल और ब्रॉडबैंड दोनों सेगमेंट में सब्सक्राइबर बढ़ने से, टेलीकॉम कंपनियाँ लगातार रेवेन्यू ग्रोथ और बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं।
इसीलिए ब्रोकरेज फर्म ने अपनी नई रिपोर्ट में एक टेलीकॉम शेयर खरीदने (Stocks To Buy) की सलाह दी है। आइए जानते हैं इन शेयरों के बारे में।
Bharti Airtel Share Target
शुक्रवार को एयरटेल का शेयर BSE पर 93.50 रुपये या 4.46 फीसदी की कमजोरी के साथ 2001.10 रुपये पर बंद हुआ था। जबकि इसके लिए मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में टार्गेट 2365 रुपये का दिया था। इस लिहाज से ये शेयर मौजूदा रेट से 18 फीसदी से अधिक रिटर्न दे सकता है।
ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि भारती एयरटेल अनुशासित एग्जीक्यूशन, अलग-अलग ऑपरेशंस और मुख्य ग्रोथ वाले एरिया में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के जरिए एक लीडिंग टेलीकॉम और डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है।
'लीडरशिप बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में एयरटेल'
ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक एयरटेल का प्रीमियम पर लगातार फोकस, होम ब्रॉडबैंड में विस्तार और अफ्रीका में अपनी मौजूदगी को बढ़ाना इसकी लॉन्ग-टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी को सपोर्ट करता है।
5G स्टैंडअलोन नेटवर्क की ओर इसका ट्रांजिशन, Nxtra के जरिए डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट और Google की AI डेटा सेंटर पहल जैसी पार्टनरशिप और टैरिफ बढ़ोतरी और पॉलिसी राहत से होने वाले संभावित फायदे एक मजबूत स्ट्रक्चरल आउटलुक को मजबूत करते हैं।
केपेक्स (कैपिटल एक्सपेंडिचर) इंटेंसिटी में कमी और मजबूत फ्री कैश फ्लो जनरेशन के साथ, भारती एयरटेल वैल्यू क्रिएशन को बनाए रखने और अपने मुख्य बाजारों में लीडरशिप बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है।
