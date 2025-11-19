पीयूष गोयल के एक बयान पर भागे ये शेयर, जल्द हुई भारत-यूएस ट्रेड डील तो आएगी और बड़ी तेजी, इन शेयरों पर रखें नजर

नई दिल्ली। अमेरिका के साथ ट्रेड डील (India-US Trade Deal) को लेकर काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, और व्यापारियों से लेकर शेयर बाजार के निवेशकों को इस समझौते का इंतजार है। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता सकारात्मक प्रगति कर रही है। उन्होंने इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि "जब यह समझौता निष्पक्ष, समतापूर्ण और संतुलित हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी।"

पीयूष गोयल (Piyush Goyal on Trade Deal) के इस बयान के बाद उन शेयरों में हलचल देखने को मिल रही है, जिन्हें इस ट्रेड डील के होने से ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि, ये कंपनियां अमेरिका को बड़ी संख्या में सामानों का निर्यात करती हैं और फिलहाल 50 फीसदी के भारी-भरकम टैरिफ का सामना कर रही हैं।

इन शेयरों पर होगा बड़ा असर इंडिया-यूएस ट्रेड डील से सबसे ज्यादा फायदा ऑटो कंपोनेट बनाने वाली 3 बड़ी कंपनियों, भारत फोर्ज, सोना कॉमस्टार और संवर्धन मदरसन सुमी के शेयरों को होगा। खास बात है कि आज इन तीनों ही कंपनियों के शेयर 4 फीसदी तक की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।

-भारत भारी मात्रा में अमेरिका को कपड़े भी निर्यात करता है इसलिए ट्रेड डील का टेक्सटाइल्स सेक्टर की कंपनियों के शेयरों पर भी अर पड़ सकता है। ऐसे में गोकलदास एक्सपोर्ट, केपीआर मिल, वेल्सपन लिविंग, अरविंद और पर्ल ग्लोबल के शेयर फोकस में रह सकते हैं।

-वही, सीफूड्स के व्यापार से जुड़ी कंपनियों में अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन फूड्स और वॉटरबेस जैसी कंपनियों के शेयर भी ट्रेड डील होने पर बड़ी तेजी दिखा सकते हैं। इसके अलावा, डायमंड एंड जेम्स कंपनियों और फार्मा कंपनियों के शेयरों पर भी ट्रेड डील का सकारात्मक असर होगा।