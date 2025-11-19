Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीयूष गोयल के एक बयान पर भागे ये शेयर, जल्द हुई भारत-यूएस ट्रेड डील तो आएगी और बड़ी तेजी, इन शेयरों पर रखें नजर

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 12:23 PM (IST)

    भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का इंतजार शेयर बाजार के लाखों निवेशकों के साथ-साथ कई बड़े कारोबारियों को है। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान के बाद कुछ खास कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर डील का ऐलान होता है कुछ सेक्टर्स के शेयरों में और बड़ी तेजी आ सकती है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सकारात्मक वार्ता जारी: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

    नई दिल्ली। अमेरिका के साथ ट्रेड डील (India-US Trade Deal) को लेकर काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, और व्यापारियों से लेकर शेयर बाजार के निवेशकों को इस समझौते का इंतजार है। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता सकारात्मक प्रगति कर रही है। उन्होंने इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि "जब यह समझौता निष्पक्ष, समतापूर्ण और संतुलित हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी।"

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीयूष गोयल (Piyush Goyal on Trade Deal) के इस बयान के बाद उन शेयरों में हलचल देखने को मिल रही है, जिन्हें इस ट्रेड डील के होने से ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि, ये कंपनियां अमेरिका को बड़ी संख्या में सामानों का निर्यात करती हैं और फिलहाल 50 फीसदी के भारी-भरकम टैरिफ का सामना कर रही हैं।

    इन शेयरों पर होगा बड़ा असर

    इंडिया-यूएस ट्रेड डील से सबसे ज्यादा फायदा ऑटो कंपोनेट बनाने वाली 3 बड़ी कंपनियों, भारत फोर्ज, सोना कॉमस्टार और संवर्धन मदरसन सुमी के शेयरों को होगा। खास बात है कि आज इन तीनों ही कंपनियों के शेयर 4 फीसदी तक की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं।

    -भारत भारी मात्रा में अमेरिका को कपड़े भी निर्यात करता है इसलिए ट्रेड डील का टेक्सटाइल्स सेक्टर की कंपनियों के शेयरों पर भी अर पड़ सकता है। ऐसे में गोकलदास एक्सपोर्ट, केपीआर मिल, वेल्सपन लिविंग, अरविंद और पर्ल ग्लोबल के शेयर फोकस में रह सकते हैं।

    -वही, सीफूड्स के व्यापार से जुड़ी कंपनियों में अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन फूड्स और वॉटरबेस जैसी कंपनियों के शेयर भी ट्रेड डील होने पर बड़ी तेजी दिखा सकते हैं। इसके अलावा, डायमंड एंड जेम्स कंपनियों और फार्मा कंपनियों के शेयरों पर भी ट्रेड डील का सकारात्मक असर होगा।

    बता दें कि इससे पहले अक्तूबर में आई एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि भारत और अमेरिका,दोनों देश ट्रेड डील के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, और भारत पर लगा 50 फीसदी टैरिफ घटकर 15 से 16 फीसदी तक हो सकता है।

    ये भी पढ़ें- कौन हैं राजीव जैन, जिन्होंने ने फिर दिया अदाणी ग्रुप का साथ, 5100 करोड़ में खरीदे इन 5 कंपनियों के शेयर

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US