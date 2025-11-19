कौन हैं राजीव जैन, जिन्होंने ने फिर दिया अदाणी ग्रुप का साथ, 5100 करोड़ में खरीदे इन 5 कंपनियों के शेयर

नई दिल्ली। जनवरी 2023 में जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप (Adani Group Shares) की कंपनियों में भारी बिकवाली हुई थी, उस वक्त राजीव जैन ने अदाणी समूह की कंपनियों में बड़ा निवेश किया था। तब से ही राजीव जैन को अदाणी समूह का संकटमोचक कहा जाने लगा। एक बार फिर से राजीव जैन की GQG पार्टनर्स ने ब्लॉक डील रूट के ज़रिए अदाणी समूह की 5 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा दी है।

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, इस निवेश प्रबंधन फर्म ने अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (एपीएसईज़ेड), अदाणी पावर, अदाणी ग्रीन एनर्जी और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में शेयर खरीदे हैं। कौन हैं GQG पार्टनर्स वाले राजीव जैन राजीव जैन, GQG पार्टनर्स के चेयरमैन और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं और जीक्यूजी पार्टनर्स की सभी पब्लिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पर कार्य करते हैं। राजीव जैन के नेतृत्व वाली इस कंपनी ने 3 ब्लॉक डील में अदाणी एंटरप्राइजेज के 53.42 लाख शेयर 2,462 रुपये प्रति शेयर की दर से खरीदे और इस ट्रांजेक्शन की वैल्यू 1,315.2 करोड़ रुपये रही।

यह जीक्यूजी के लिए सबसे महंगी खरीदारी रही। अदानी पोर्ट्स में, जीक्यूजी ने 1,507.6 रुपये प्रति शेयर की दर से दो किस्तों में 73.17 लाख शेयर खरीदे। इस सौदे का कुल आकार 1,103.14 करोड़ रुपये था और ये शेयर रिलायंस ट्रस्ट द्वारा बेचे गए।