Lenskart IPO में पैसा लगाएं या नहीं, 7000 करोड़ का वैल्युएशन कितना सही, 6 एक्सपर्ट्स ने दी अपनी राय

नई दिल्ली। लेंसकार्ट का आईपीओ 31 अक्तूबर को खुलने के बाद पूरा सब्सक्राइब (Lenskart IPO) हो गया है। इस पब्लिक इश्यू का निवेशकों को लंबे समय से इंतजार था इसलिए पहले दिन ही निवेशकों ने इसमें जमकर पैसा लगाया। हालांकि, आईपीओ के वैल्युएशन को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अगर आपने भी अभी तक इस सवाल को लेकर परेशान हैं, क्या आपको लेंसकार्ट के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? इस मुद्दे पर कई मार्केट एक्सपर्ट्स ने अपनी राय जाहिर की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, लेंसकार्ट के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम 18 फीसदी है, ऐसे में कंपनी के स्टॉक 72 रुपये की बढ़त के साथ लिस्ट हो सकते हैं। हालांकि, जीएमपी सिर्फ संभावनाओं पर आधारित है। लेंसकार्ट आईपीओ पर किस एक्सपर्ट ने क्या कहा? एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने अपने नोट में कहा कि लेंसकार्ट ने अपने आईवियर पोर्टफोलियो को वर्किंग और फैशनेबल, दोनों तरह के लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के रूप में स्थापित किया है। खासतौर पर Gen-Z और युवा, इस कंपनी के बड़े कंज्यूमर्स हैं। यह कंपनी भारत के साथ-साथ अब इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना विस्तार कर रही है।"

चॉइस ब्रोकिंग ने इस आईपीओ पर 'लॉन्ग टर्म मेंबर' की रेटिंग दी है। इस ब्रोकरेज फर्म कहा कि यह इश्यू उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनकी जोखिम उठाने की क्षमता ज़्यादा है और निवेश का नज़रिया लंबी अवधि का है।