    बोनस और डिविडेंड साथ-साथ, डॉ. लाल पैथ लैब्स ने तिमाही नतीजों के साथ किया बड़ा ऐलान; कब है रिकॉर्ड डेट?

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:28 PM (IST)

    डॉ. लाल पैथ लैब्स ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 16.56% मुनाफे के साथ बेहतर नतीजे पेश किए। कंपनी ने निवेशकों को बोनस शेयर और प्रति शेयर ₹7 का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। डिविडेंड के लिए 7 नवंबर 2025 रिकॉर्ड डेट है। कंपनी के शेयरों में भी उछाल देखा गया।

    नई दिल्ली। डायग्नोस्टिक्स चेन डॉ. लाल पैथ लैब्स ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का मुनाफा 16.56% से अधिक बढ़ा है। नतीजों के साथ कंपनी ने निवेशकों को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने बोनस शेयर (Bonus और डिविडेंड (Dividend) देने का भी ऐलान कर दिया है। साथ ही डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी घोषित कर दी है। इसके अलावा कंपनी जल्द ही बोनस की रिकॉर्ड डेट भी घोषित करेगी।

    कंपनी ने कंसोलिडेटेड बेसिस पर ऑपरेशंस से रेवेन्यू ₹731 करोड़ बताया, जो पिछले साल इसी समय के ₹660 करोड़ से 11% ज्यादा है। इसका नेट प्रॉफिट पिछले फिस्कल ईयर की इसी तिमाही के ₹129 करोड़ से 17% बढ़कर ₹151 करोड़ हो गया। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या EBITDA, पिछले साल के ₹202 करोड़ के मुकाबले 11% बढ़कर ₹224.3 करोड़ हो गया।

    हर शेयर के बदले मिलेगा 7 रुपये का डिविडेंड

    अपनी अर्निंग्स रिलीज में, डॉ. लाल पैथलैब्स ने कहा कि कंपनी के बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए हर इक्विटी शेयर पर ₹7 (हर शेयर की फेस वैल्यू ₹10 पर 70%) का दूसरा अंतरिम डिविडेंड देने की मंजूरी दे दी है। इसकी रिकॉर्ड डेट 7 नवंबर 2025 है। अगर आप इस तारीख से पहले इसके शेयर खरीदते हैं तो आपको भी डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

    बोनस भी देगी कंपनी

    बोर्ड ने 1:1 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयर जारी करने को भी मंज़ूरी दे दी है, यानी कंपनी के सदस्यों के पास रिकॉर्ड डेट पर रखे गए ₹10 फेस वैल्यू वाले हर एक फुली पेड-अप इक्विटी शेयर के लिए ₹10 फेस वैल्यू वाला एक फुली पेड-up इक्विटी शेयर दिया जाएगा, जो सदस्यों, कानूनी और रेगुलेटरी अप्रूवल पर निर्भर करेगा। कंपनी के सदस्यों को बोनस इक्विटी शेयर पाने की पात्रता तय करने के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा सही समय पर की जाएगी। नतीजों की घोषणा के बाद कंपनी के शेयर NSE पर 2% से ज़्यादा बढ़कर ₹3,153.90 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)