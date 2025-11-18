लिस्टिंग के बाद 50% मुनाफा, क्या लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए फिजिक्स वाला के शेयर, एक्सपर्ट से समझें सही रणनीति

नई दिल्ली। फिजिक्सवाला के शेयरों (PhysicsWallah shares) ने लिस्टिंग पर निवेशकों को करीब 50 फीसदी का गैन दिया है और 33 प्रतिशत के प्रीमियम पर लिस्ट होने के बाद इस एडटेक कंपनी के स्टॉक्स ने 162 रुपये का हाई लगा दिया। ऐसे में इश्यू प्राइस 109 रुपये से निवेशकों को 50 फीसदी तक मुनाफा हो गया। खास बात है कि फ़िज़िक्सवाला के शेयरों की लिस्टिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा बढ़कर हुई। अच्छी लिस्टिंग के बाद शेयरों में आंशिक मुनाफावसूली देखी गई, और यह 150 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

हर आईपीओ की अच्छी लिस्टिंग के बाद निवेशकों के मन में सवाल रहता है कि क्या लिस्टिंग गैन लेकर शेयर बेच देना चाहिए या लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए? अगर फिजिक्सवाला के शेयरों को लेकर भी आपके मन में यही सवाल चल रहा है तो इस बारे में आप एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर काम कर सकते हैं।

क्या है एक्सपर्ट्स की राय स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की वेल्थ हेड शिवानी न्याति ने कहा कि फिजिक्सवाला ने बाजार में बेहतरीन शुरुआत की है। विश्लेषक ने बताया कि कंपनी की खूबियों में एक विश्वसनीय स्टूडेंट बेस, स्केलेबल डिजिटल कंटेंट इंजन, ऑफ़लाइन क्लासेज का विस्तार और जेईई, नीट, यूपीएससी और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में उपस्थिति शामिल है। हालांकि, अन्य एडटेक और ऑफ़लाइन कोचिंग दिग्गजों से कॉम्पीटिशन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

130 का स्टॉपलॉस जरूरी न्याति ने आगे कहा, "आईपीओ में खुदरा निवेशकों की अच्छी भागीदारी रही, जिसे हाइब्रिड लर्निंग की निरंतर माँग और टियर II-III बाजारों में गहरी पैठ की उम्मीदों से बल मिला। आवंटी आंशिक लाभ कमा सकते हैं और शेष शेयरों को मध्यम अवधि की वृद्धि के लिए एसएल 130 पर रख सकते हैं।"