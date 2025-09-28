फेस्टिव सीजन में ये 5 शेयर कराएंगे तगड़ा मुनाफा, ब्रोकरेज फर्म ने दी खरीदने की सलाह; चेक करें टार्गेट

फेस्टिव सीजन में मोतीलाल ओसवाल (Stocks To Buy) ने अदाणी पोर्ट्स एचडीएफसी लाइफ महिंद्रा एंड महिंद्रा टेक महिंद्रा और श्री लोटस डेवलपर्स में निवेश की सलाह दी है। इन शेयरों के लिए ब्रोकरेज फर्म ने टार्गेट प्राइस भी बताए हैं। अदाणी पोर्ट्स के लिए 1700 रुपये एचडीएफसी लाइफ के लिए 910 रुपये का टार्गेट है। श्री लोटस डेवलपर्स का टार्गेट 250 रुपये का है।

नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन में ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने 5 शेयर चुने हैं, जो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म ने इन शेयरों को खरीदने की सलाह दी है और टार्गेट भी दिए हैं। इनमें अदाणी पोर्ट्स, एचडीएफसी लाइफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा और श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी शामिल हैं।

Adani Ports Share Target अदाणी पोर्ट्स के लिए 1700 रुपये का टार्गट है, जबकि शुक्रवार को ये शेयर 1392.40 रुपये पर बंद हुआ था। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अदाणी पोर्ट्स का बंदरगाह बिजनेस बाकी उद्योग जगत से आगे निकल रहा है। पिछले एक दशक में इसकी घरेलू वॉल्यूम में ग्रोथ इस क्षेत्र की तुलना में लगभग तीन गुना रही है और बाजार हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 27.8% (+60 आधार अंक सालाना) तक बढ़ गई है, और कंटेनर हिस्सेदारी बढ़कर 46% हो गई है।

विझिंजम और कोलंबो जैसी नई संपत्तियाँ, साथ ही हाइफा जैसे विदेशी कारोबार, इंक्रीमेंटल ग्रोथ और भौगोलिक विविधीकरण ऑफर करते हैं। इंटीग्रेटेड एंड-टू-एंड ऑफरिंग के साथ, एपीएसईजेड ग्राहकों की जेब में अधिक हिस्सेदारी हासिल करता है और कार्गो स्थिरता का निर्माण करता है, जबकि इसका डायवर्सिफाई और स्केलेबल मॉडल लगातार ग्रोथ को आधार प्रदान करता है।

इसी के सहारे एपीएसईज 2029 तक भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन उपयोगिता बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की स्थिति में है, जिसमें लॉजिस्टिक्स और समुद्री क्षेत्र इसके प्रमुख बंदरगाह फ्रैंचाइजी के साथ-साथ प्रमुख विकास इंजन के रूप में उभर रहे हैं।

HDFC Life Share Target एचडीएफसी लाइफ का टार्गेट 910 रुपये है, जबकि शुक्रवार को इसका शेयर 783.80 रुपये पर बंद हुआ था। जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर से रिटेल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को 18% टैक्स से छूट देने के हालिया कदम से बीमा उद्योग को लाभ होने की पूरी संभावना है। इससे प्रीमियम कम होंगे, अफॉर्डेबिलिटी में सुधार होगा और कम एक्सेस वाले बाजार में प्रोटेक्शन की मांग में तेजी आएगी।

एचडीएफसी लाइफ इस अनुकूल माहौल का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिसे एक मजबूत प्रोडक्ट मिक्स, मजबूत डिस्ट्रिब्यूशन साझेदारी और एजेंसी चैनलों का नेटवर्क मिला हुआ है। कंपनी ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में ₹32.3 अरब का इन-लाइन एपीई (एनुअल प्रीमियम इक्विवैलेंट) दर्ज किया, जो साल-दर-साल 13% अधिक है, जिसमें वीएनबी (वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस) 13% बढ़कर ₹8.1 अरब और मार्जिन 25.1% रहा, जो एक अस्थायी प्रोडक्ट मिक्स बदलाव को दर्शाता है।

प्रॉफिट 14% बढ़कर ₹5.5 अरब हो गया, जो हाई बैक-बुक मुनाफे से समर्थित है, जबकि यूलिप और पार-डेट सेगमेंट्स में मजबूत वृद्धि देखी गई। सभी ग्रुप्स में स्थिरता में सुधार हुआ, कुल AUM सालाना आधार पर 15% बढ़कर ₹3.6 लाख करोड़ हो गया और EV सालाना आधार पर 18% बढ़कर ₹584 अरब हो गया। एक मजबूत डिस्ट्रिब्यूशन फ्रैंचाइजी और बेहतर चैनल इकोनॉमी के साथ, कंपनी निरंतर विकास के लिए अच्छी स्थिति में बनी हुई है।

Mahindra & Mahindra Share Target इसका टार्गेट 4145 रुपये है, जबकि मौजूदा शेयर प्राइस 3397.15 रुपये है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, 22 सितंबर से आधिकारिक GST दरों में बदलाव से पहले, 6 सितंबर 2025 से अपने पूरे ICE SUV पोर्टफोलियो पर ग्राहकों को GST का पूरा लाभ देने वाली पहली भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई है। कीमतों में कटौती Thar 4WD डीजल और Scorpio Classic के लिए ₹1.01 लाख से लेकर XUV3XO डीजल के लिए ₹1.56 लाख तक है।

साथ ही Bolero/Noe, XUV3XO पेट्रोल, Thar 2WD डीजल, Scorpio-N, Thar Roxx और XUV700 जैसे अन्य मॉडलों में भी जोरदार कटौती देखी गई। जीएसटी में कटौती, जिसके तहत एसयूवी की दरें 43-50% से घटकर 40% और ट्रैक्टर की दरें 12-18% से घटकर 5% हो गईं, साथ ही अनुकूल मॉनसून, कैलेंडर वर्ष 2025 में 100 आधार अंकों की ब्याज दर में कटौती और इनकम टैक्स बेनेफिट, 22 सितंबर से त्योहारी सीजन की मांग को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

यह साझेदारी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बढ़ती उद्यम मांग के अनुरूप, हाइब्रिड क्लाउड और एआई-आधारित समाधानों में टेक महिंद्रा की स्थिति को मजबूत करती है। परफॉर्मेंस के मोर्चे पर, कंपनी ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मजबूत सौदों की गति से मार्जिन विस्तार के साथ बदलाव के शुरुआती संकेत दिखाए हैं, क्योंकि कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में तेजी से वृद्धि हुई, जो ग्राहकों की मजबूत मांग को दर्शाता है।

टेलीकॉम सेक्टर में वृद्धि लौट आई है, बीएफएसआई फ्लेक्सिबल बना हुआ है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कुछ दबाव है। मैनेजमेंट अपने लॉन्ग टर्म मार्जिन टार्गेट को प्राप्त करने के प्रति आश्वस्त है, जिसे एक हेल्दी डील पाइपलाइन, लीडरशिप-ड्रिवन एग्जीक्यूशन और कॉस्ट कंट्रोल का समर्थन प्राप्त है।

बेहतर फंडामेंटल्स, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी पर फोकस और लगातार प्रोफिटैबिलिटी के साथ, टेक महिंद्रा निरंतर सुधार और वैल्यू क्रिएशन के लिए अच्छी स्थिति में है। Sri Lotus Developers and Realty Share Target श्री लोटस डेवलपर्स का शेयर शुक्रवार को 193.15 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि टार्गेट 250 रुपये का है। लोटस डेवलपर्स मुंबई के सोसाइटी रिडेवलपमेंट सेक्टर में एक प्रमुख कंपनी है, जो एक मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन और लॉन्च के लिए मजबूत रेस्पॉन्स द्वारा संचालित है। कंपनी जॉइंट ग्रोथ और सोसाइटी रीडेवलपमेंट के जरिए एक एसेट-लाइट मॉडल का लाभ उठाती है, जिससे न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ तेजी से विस्तार संभव हो पाता है।

कलेक्शंस चल रही और आगामी प्रोजेक्ट्स में समय पर एग्जीक्यूशन द्वारा सपोर्टिव हैं, जबकि इसका प्रीमियम, कस्टमर फोकस्ड अप्रोच मजबूत रेफरल और बार-बार कारोबार का समर्थन करता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एंड-टू-एंड कंट्रोल एग्जीक्यूशन की गति और कॉस्ट मैनेजमेंट को बढ़ाता है।

हाई-प्रोफाइल लोकेशंस में लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर फोकस करने के साथ, कंपनी हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड और बेहतर मार्जिन को बनाए रखती है। ब्रोकेरज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 25-28 के दौरान 129% की प्री-सेल्स CAGR, वित्त वर्ष 28 तक 40.2 अरब रुपये, 10.2 बिलियन रुपये का EBITDA, 7.7 बिलियन रुपये का शुद्ध लाभ और 26% से अधिक ROE/ROCE होगा।