24600 की ओर फिसला Nifty, अब 25000 को पार करना होगी चुनौती; एक्सपर्ट ने ट्रेडर्स को दी धैर्य रखने की सलाह

नई दिल्ली। लगातार तीन हफ्तों की मजबूती के बाद, निगेटिव सेंटीमेंट की वजह से पिछले हफ्ते शेयर बाजार में तेजी की गति धीमी पड़ गई। निफ्टी 2.5% से अधिक गिर गया और 25,300 से पीछे हटकर 24,600 के निचले स्तर को छू लिया। फार्मा शेयर बिकवाली में सबसे आगे रहे। ट्रम्प द्वारा ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ की घोषणा के बाद निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2.3% गिर गया।

दूसरी ओर आईटी काउंटरों ने भी निफ्टी पर दबाव डाला। आईटी इंडेक्स लगातार छठे सप्ताह नुकसान में रहा, क्योंकि एक्सेंचर के आउटलुक ने सुस्त मांग का संकेत दिया। कमजोर ट्रेंड में और नकारात्मकता को जोड़ते हुए, एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशकों) ने सितंबर में बाजार से लगभग 24,000 करोड़ रुपये निकाले।

ऐसे में अब अगले हफ्ते शेयर बाजार (Stock Market Outlook) में क्या हो सकता है, आइए जानते हैं आनंद राठी ग्रुप के इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल से... क्या है टेक्निकल नजरिया पटेल के मुताबिक तकनीकी नजरिए से, 25,150-25,000 (ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन) पर अनुमानित कुशन (सपोर्ट) बरकरार नहीं रह सका। सूचकांक 24,900 से नीचे टूट गया, अपनी बढ़ती ट्रेंडलाइन को तोड़ते हुए 24,600 की ओर फिसल गया। अब यह 24,500 के पास एक और ट्रेंडलाइन सपोर्ट के करीब मंडरा रहा है, जिसमें 24,400 पिछला स्विंग लो था।

बुल्स को कंट्रोल बनाए रखने के लिए, इस बैंड को बनाए रखना होगा। इंट्राडे सेटअप ओवरसोल्ड हैं, जो 24,500-24,400 के बीच शॉर्ट टर्म रिबाउंड की संभावना का संकेत देते हैं। हालाँकि, 24,400 से नीचे एक निर्णायक ब्रेकडाउन नई टेंशन पैदा कर सकता है और व्यापक आउटलुक को बदल सकता है।