24600 की ओर फिसला Nifty, अब 25000 को पार करना होगी चुनौती; एक्सपर्ट ने ट्रेडर्स को दी धैर्य रखने की सलाह
पिछले सप्ताह नकारात्मक धारणा के कारण शेयर बाजार गिरा। निफ्टी 2.5% से अधिक गिरकर 24600 तक पहुँच गया जिसमें फार्मा शेयरों में सबसे अधिक गिरावट हुई। FII ने सितंबर में बाजार से लगभग 24000 करोड़ रुपये निकाले। तकनीकी विश्लेषण के अनुसार निफ्टी के लिए 24500-24400 (Stock Market Outlook) पर सपोर्ट है जिसे बनाए रखना महत्वपूर्ण है। निफ्टी बैंक भी लगभग 2% गिरकर 54000 के स्तर पर आ गया है।
नई दिल्ली। लगातार तीन हफ्तों की मजबूती के बाद, निगेटिव सेंटीमेंट की वजह से पिछले हफ्ते शेयर बाजार में तेजी की गति धीमी पड़ गई। निफ्टी 2.5% से अधिक गिर गया और 25,300 से पीछे हटकर 24,600 के निचले स्तर को छू लिया। फार्मा शेयर बिकवाली में सबसे आगे रहे। ट्रम्प द्वारा ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ की घोषणा के बाद निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2.3% गिर गया।
दूसरी ओर आईटी काउंटरों ने भी निफ्टी पर दबाव डाला। आईटी इंडेक्स लगातार छठे सप्ताह नुकसान में रहा, क्योंकि एक्सेंचर के आउटलुक ने सुस्त मांग का संकेत दिया। कमजोर ट्रेंड में और नकारात्मकता को जोड़ते हुए, एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशकों) ने सितंबर में बाजार से लगभग 24,000 करोड़ रुपये निकाले।
ऐसे में अब अगले हफ्ते शेयर बाजार (Stock Market Outlook) में क्या हो सकता है, आइए जानते हैं आनंद राठी ग्रुप के इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल से...
क्या है टेक्निकल नजरिया
पटेल के मुताबिक तकनीकी नजरिए से, 25,150-25,000 (ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन) पर अनुमानित कुशन (सपोर्ट) बरकरार नहीं रह सका। सूचकांक 24,900 से नीचे टूट गया, अपनी बढ़ती ट्रेंडलाइन को तोड़ते हुए 24,600 की ओर फिसल गया। अब यह 24,500 के पास एक और ट्रेंडलाइन सपोर्ट के करीब मंडरा रहा है, जिसमें 24,400 पिछला स्विंग लो था।
बुल्स को कंट्रोल बनाए रखने के लिए, इस बैंड को बनाए रखना होगा। इंट्राडे सेटअप ओवरसोल्ड हैं, जो 24,500-24,400 के बीच शॉर्ट टर्म रिबाउंड की संभावना का संकेत देते हैं। हालाँकि, 24,400 से नीचे एक निर्णायक ब्रेकडाउन नई टेंशन पैदा कर सकता है और व्यापक आउटलुक को बदल सकता है।
किसी भी रिकवरी पर, 24,800 और उसके बाद 25,000 पर अड़चन की उम्मीद है। इसलिए ट्रेडर्स को धैर्य रखना चाहिए और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए।
निफ्टी बैंक के लिए क्या है नजरिया
इस बीच, निफ्टी बैंक पिछले हफ्ते लगभग 2% गिर गया और फिर से 54,000 के स्तर को छू रहा है। यह अपनी पिछली बढ़त से लगभग 61.8% पीछे हट चुका है, जिससे यह अनिश्चितता बनी हुई है कि यह एक सुधारात्मक गिरावट है या एक लंबी गिरावट की शुरुआत।
फिलहाल, 53,500 एक महत्वपूर्ण स्तर है; इस स्तर से ऊपर बने रहने से उछाल का रास्ता खुला रहता है। दूसरी ओर, 55,300 एक अड़चन वाला लेवल है।
