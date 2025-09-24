अभी और भागेंगे अदाणी ग्रुप के ये 5 शेयर, Jefferies ने जताया भरोसा; उठापटक वाले बाजार में 24% तक रिटर्न की उम्मीद

सेबी द्वारा अदाणी ग्रुप को क्लीन चिट मिलने के बाद ग्रुप के शेयरों में जोरदार उछाल (Adani Group Stocks To Buy) आया है। दो सत्रों में ही मार्केट कैपिटल में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अदाणी ग्रुप के शेयरों में और तेजी की उम्मीद जताई है। जेफरीज ने अदाणी एंटरप्राइजेज अदाणी ग्रीन एनर्जी आदि के लिए टार्गेट भी निर्धारित किए हैं।

नई दिल्ली। सेबी ने जब से हिंडनबर्ग मामले में गौतम अदाणी के अदाणी ग्रुप को क्लीन चिट दी है, उसके बाद से अदाणी ग्रुप के शेयरों ने जोरदार वापसी की है। महज दो सत्रों में ही ग्रुप की कंपनियों की मार्केट कैपिटल में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है। भारी भरकम तेजी के बावजूद, ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अदाणी ग्रुप के शेयरों (Adani Group Stocks To BUY) में और तेजी की उम्मीद जताई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें