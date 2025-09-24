अभी और भागेंगे अदाणी ग्रुप के ये 5 शेयर, Jefferies ने जताया भरोसा; उठापटक वाले बाजार में 24% तक रिटर्न की उम्मीद
सेबी द्वारा अदाणी ग्रुप को क्लीन चिट मिलने के बाद ग्रुप के शेयरों में जोरदार उछाल (Adani Group Stocks To Buy) आया है। दो सत्रों में ही मार्केट कैपिटल में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अदाणी ग्रुप के शेयरों में और तेजी की उम्मीद जताई है। जेफरीज ने अदाणी एंटरप्राइजेज अदाणी ग्रीन एनर्जी आदि के लिए टार्गेट भी निर्धारित किए हैं।
नई दिल्ली। सेबी ने जब से हिंडनबर्ग मामले में गौतम अदाणी के अदाणी ग्रुप को क्लीन चिट दी है, उसके बाद से अदाणी ग्रुप के शेयरों ने जोरदार वापसी की है। महज दो सत्रों में ही ग्रुप की कंपनियों की मार्केट कैपिटल में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है। भारी भरकम तेजी के बावजूद, ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अदाणी ग्रुप के शेयरों (Adani Group Stocks To BUY) में और तेजी की उम्मीद जताई है।
Adani Enterprises Share Price
जेफरीज ने अदाणी एंटरप्राइजेज को 3,000 रुपये के टार्गेट प्राइस के साथ खरीदने की सलाह दी है। इसका मतलब है कि मौजूदा स्तर (2674 रुपये) से इसमें 8.5% की बढ़त की संभावना है।
Adani Green Energy Share Price
अदाणी ग्रीन एनर्जी के लिए, जेफरीज ने 1,300 रुपये का टार्गेट रखा है, जो 15% की बढ़त दर्शाता है। यह शेयर अदाणी की रिन्यूएबल एनर्जी महत्वाकांक्षाओं के फोकस में बना हुआ है।
Ambuja Cements Share Price
जेफरीज ने अंबुजा सीमेंट को 700 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज को मौजूदा कीमतों से करीब 19% की बढ़त की उम्मीद है, जिसे क्षमता विस्तार से मदद मिलेगी।
Adani Ports Share Price
जेफरीज ने अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड के लिए ₹1,700 का टार्गेट प्राइस रखा है। कंपनी को नए बंदरगाह ऑपरेशन के सहयोग से वित्त वर्ष 2025-28 के लिए 16% EBITDA CAGR के साथ मजबूत गति की उम्मीद है। ये शेयर भी करीब 19 फीसदी फायदा करा सकता है।
Adani Energy Solutions Share Price
इसके पास 61,600 करोड़ रुपये की ट्रांसमिशन परियोजनाएँ हैं। इसके लिए जेफरीज ने 1,150 रुपये का लक्ष्य रखा है। यह 24% से अधिक की बढ़त को दर्शाता है।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों पर दी गयी राय एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
