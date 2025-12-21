HDFC के इस डेबिट कार्ड में हुआ बड़ा बदलाव, जनवरी से सिर्फ डिजिटल वाउचर से होगा काम, क्या फायदा मिलेगा?
नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने अपने डेबिट कार्ड लाउंज एक्सेस प्रोग्राम में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह नया सिस्टम 10 जनवरी 2026 (New Rules Next Year 2026) से लागू होगा। इसके बाद एयरपोर्ट लाउंज में एंट्री के लिए सिर्फ डेबिट कार्ड स्वाइप करना मान्य नहीं रहेगा, बल्कि ग्राहकों को डिजिटल वाउचर दिखाना होगा।
क्या है नया नियम?
अब तक HDFC डेबिट कार्ड धारकों को एक तिमाही में कम से कम ₹5,000 खर्च करने पर फिजिकल डेबिट कार्ड के जरिए लाउंज एक्सेस मिल जाता था। लेकिन नए सिस्टम में यह प्रक्रिया बदल जाएगी।
अब एक कैलेंडर क्वार्टर में ₹10,000 या उससे ज्यादा खर्च करने वाले ग्राहकों को लाउंज एक्सेस का हक मिलेगा खर्च पूरा होने के दो कार्यदिवस के भीतर ग्राहक को SMS या ईमेल के जरिए एक वाउचर क्लेम लिंक भेजा जाएगा
डिजिटल वाउचर से कैसे मिलेगी एंट्री?
ग्राहक को भेजे गए लिंक पर क्लिक करके नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगा।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग-इन करना होगा
- OTP वेरिफिकेशन के बाद वाउचर क्लेम करना होगा
- सफल क्लेम के बाद 12–18 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड या QR कोड मिलेगा
यही कोड एयरपोर्ट लाउंज पर दिखाकर फ्री एंट्री ली जा सकेगी। 10 जनवरी 2026 के बाद फिजिकल डेबिट कार्ड से लाउंज एंट्री मान्य नहीं होगी।
वाउचर की वैलिडिटी कितनी होगी?
लाउंज वाउचर जारी होने की तारीख से अगली तिमाही के अंत तक वैध रहेगा। उदाहरण के तौर पर 15 नवंबर 2025 को मिला वाउचर 31 मार्च 2026 तक मान्य होगा। 10 जनवरी 2026 को मिला वाउचर 30 जून 2026 तक वैलिड होगा।
कहां-कहां मिलेगा HDFC डेबिट कार्ड धारकों को लाउंज एक्सेस?
- बेंगलुरु
- चेन्नई
- हैदराबाद
- कोलकाता
- मुंबई
- नई दिल्ली
इनमें BLR डोमेस्टिक लाउंज, ट्रैवल क्लब लाउंज, एन्काल्म लाउंज और अडाणी लाउंज जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। हालांकि, लाउंज की लिस्ट समय-समय पर बदल सकती है।
ग्राहकों के लिए इस बदलाव के क्या मायने?
यह बदलाव HDFC बैंक की ओर से पूरी तरह डिजिटल और ज्यादा नियंत्रित सिस्टम की दिशा में कदम माना जा रहा है। जहां एक ओर खर्च की न्यूनतम सीमा बढ़ाई गई है, वहीं डिजिटल वाउचर से लाउंज एक्सेस ज्यादा व्यवस्थित हो जाएगा। गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी और ग्राहकों को पहले से वाउचर की वैधता का स्पष्ट अंदाजा रहेगा।
जनवरी 2026 से HDFC डेबिट कार्ड यूजर्स को यात्रा से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने वाउचर क्लेम कर लिया है, क्योंकि सिर्फ कार्ड दिखाने से अब लाउंज में एंट्री नहीं मिलेगी।
