नो स्कोर से 730+ तक... 12 महीने में कैसे बनाएं अपना Credit Score? एक्सपर्ट से 7 पॉइंट में समझें सबकुछ
नई दिल्ली| Credit Score Tips: आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलने वाला एक "जादुई नंबर" होता है, जो सिर्फ तीन अंकों का होता है और यह आपकी पूरी फाइनेंशियल हेल्थ बताता है। यही तय करता है कि बैंक या लेंडर आप पर कितना भरोसा करेंगे। और इसे कहते हैं- क्रेडिट स्कोर (Credit Score)। जितना अच्छा स्कोर, उतने अच्छे आपके फाइनेंशियल हैबिट्स और उतना ही आसान क्रेडिट यानी लोन मिलना। अगर आप क्रेडिट की शुरुआत कर रहे हैं, तो जानिए कैसे सिर्फ 12 महीनों में 730+ स्कोर बनाया (Credit building tips) जा सकता है।
पहले 12 महीने सबसे अहम क्यों?
क्रेडिट लेने के पहले 12 महीने बेहद जरूरी होते हैं। क्रेडिट ब्यूरो नए ग्राहकों को बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं, क्योंकि उनके पास पहले का कोई डेटा नहीं होता। ऐसे में शुरुआती री-पेमेंट बिहेवियर ही स्कोर पर सबसे ज्यादा असर डालता है। एक ही लेट ईएमआई (EMI) आपका स्कोर 100+ पॉइंट तक गिरा सकती है, जबकि लगातार 6 महीने समय पर भुगतान करने से स्कोर "नो स्कोर" से सीधे 700+ तक जा सकता है।
सही प्रोडक्ट से करें शुरुआत
बड़ा लोन लेने की बजाय छोटे और आसान प्रोडक्ट से शुरुआत करना समझदारी है। नए ग्राहक को तुरंत बड़ा पर्सनल लोन या हाई-लिमिट कार्ड नहीं मिलता। ऐसे में बेहतर है कि छोटे-छोटे पेमेंट्स से क्रेडिट हिस्ट्री बनाएं। सबसे आसान तरीका है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, जो फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलता है। इसे रोजमर्रा की जरूरतों जैसे ग्रॉसरी या बिल पेमेंट के लिए इस्तेमाल करें और हर बार पूरा भुगतान करें। ऐसा लगातार करने से आपका स्कोर 12 महीनों में 720–750 तक पहुंच सकता है। साथ ही, समय के साथ आपको बेहतर कार्ड भी मिलते जाएंगे।
क्रेडिट यूज का 30 प्रतिशत रूल
आप जितना क्रेडिट इस्तेमाल करते हैं और जितना आपके पास उपलब्ध है, उसे कहते हैं- क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर आपके कार्ड की लिमिट 50,000 रुपए है, तो कोशिश करें कि 15,000 रुपए यानी 30% तक ही खर्च करें। कभी-कभी लिमिट का 80-100% भी चल सकता है। लेकिन आदत हमेशा 30% के अंदर रखने की होनी चाहिए। लगातार ज्यादा यूज करना आपके स्कोर को नुकसान पहुंचाता है।
समय पर पेमेंट की ताकत
हर क्रेडिट ब्यूरो का अलग एल्गोरिद्म होता है, लेकिन सबमें एक चीज कॉमन है- टाइमली पेमेंट। यह आपके स्कोर का सबसे अहम हिस्सा है। एक भी लेट पेमेंट आपका स्कोर 100+ पॉइंट गिरा सकती है और महीनों तक नीचे रख सकती है। नए ग्राहकों पर इसका असर और भी ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी लंबी हिस्ट्री नहीं होती। इसलिए हर बिल ड्यू डेट से पहले चुका दें। यही सबसे तेज तरीका है भरोसा बनाने और अच्छा स्कोर बनाने का।
धीरे-धीरे बढ़ाएं क्रेडिट मिक्स
लेंडर्स यह भी देखते हैं कि आप अलग-अलग तरह का क्रेडिट कैसे संभालते हैं। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ऑटो लोन जैसे अलग-अलग प्रोडक्ट का बैलेंस्ड मिक्स आपके प्रोफाइल को मजबूत करता है। लेकिन जल्दबाजी न करें। हर नए लोन के साथ "हार्ड इंक्वायरी" जुड़ती है और ज्यादा अप्लाई करने से आप क्रेडिट-हंग्री दिख सकते हैं। बेहतर होगा पहले सिक्योर्ड कार्ड लें, 6 महीने बाद छोटा EMI लोन और फिर साल के अंत तक व्हीकल लोन। यह तरीका आपके स्कोर को बिना रिस्क बढ़ाए मजबूत बनाता है।
क्रेडिट स्कोर पर रखें नज़र
हर क्वार्टर में अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें और देखें कि आपके चल रहे या बंद हुए सभी लोन सही तरह से अपडेट हैं या नहीं। डेट्स, डिटेल्स और अनऑथराइज्ड अकाउंट्स चेक करें। अगर कहीं पुराना अकाउंट गलत तरीके से एक्टिव दिखे या कोई लोन अनपेड दिख रहा हो, तो तुरंत डिस्प्यूट उठाएं। नए ग्राहकों के लिए ऐसी गलतियां और भी नुकसानदायक होती हैं।
अनुशासन और सही आदत
क्रेडिट स्कोर बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह सिर्फ अनुशासन और सही आदतों पर चलता है। कम क्रेडिट लें, समय पर चुकाएं, रिपोर्ट चेक करते रहें और बार-बार अप्लाई करने से बचें। सिर्फ 12 महीनों में आप "नो स्कोर" से निकलकर 730+ तक पहुंच सकते हैं। इससे न सिर्फ लोन आसानी से मिलेगा, बल्कि ब्याज दरें भी कम होंगी और फाइनेंशियल फ्रीडम आपके हाथ में होगी।
लेखक- आदिल शेट्टी, CEO, BankBazaar.com
