    SIP या फिर लमसम...10 साल में कौन पहले बनाएगा करोड़पति, आपके लिए क्या है सही? समझें पूरा कैलकुलेशन

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:06 PM (IST)

    म्यूचुअल फंड में निवेश के दो रास्ते हैं- पहला एसआईपी और दूसरा लमसम (SIP or Lumpsum)। अब इसमें ज्यादातर लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर कौन सा तरीका उनके लिए सही है। एक ओर SIP है जिसमें छोटी-छोटी किस्तों से बड़ा फंड तैयार होता है वहीं दूसरी ओर लंपसम है जो कंपाउंडिंग से पैसा बढ़ाता है। लेकिन सवाल है कि 10 साल में पहले करोड़पति कौन बनाएगा?

    SIP या फिर लमसम... 10 साल में कौन पहले बनाएगा करोड़पति, आपके लिए क्या है सही?

    नई दिल्ली| SIP vs Lumpsum: क्या छोटी-छोटी बचत करके 10 साल में एक करोड़ का फंड बनाया जा सकता है? सुनने में सपना लगता है, लेकिन ये सपना हकीकत बन सकता है, अगर आप सही तरीके से निवेश करें।

    दरअसल, म्यूचुअल फंड में निवेश के दो रास्ते हैं- पहला एसआईपी और दूसरा लमसम। अब इसमें ज्यादातर लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर कौन सा तरीका उनके लिए सही है। एक ओर SIP है, जिसमें छोटी-छोटी किस्तों से बड़ा फंड तैयार होता है, वहीं दूसरी ओर लंपसम है जो धैर्य और कंपाउंडिंग से पैसा कई गुना बढ़ा देता है।

    अब सवाल उठता है कि आखिर हर महीने कितने रुपए की SIP करनी होगी, जो 10 साल बाद एक करोड़ रुपए का फंड तैयार करे? वहीं लमसम में कितना रुपया जमा करना होगा, जो 10 साल बाद एक करोड़ का फंड बना दे? तो चलिए समझते हैं पूरा कैलकुलेशन।

    SIP कैलकुलेशन: हर महीने कितने रुपए जमा करने होंगे?

    • SIP (मासिक)- 26,765
    • अवधि- 10 साल (120 महीने)
    • कुल जमा- 32,11,800 रुपए
    • सालाना रिटर्न-  20 प्रतिशत (अनुमानित)
    • कुल रिफंड- 1 करोड़ रुपए

    हमने यहां एसआईपी के लिए निवेश रकम प्रतिमाह 26,765 रुपए माना है। 26,765  x 12= 3,21,180 यानी 10 साल (120 महीने) में आपके 32,11,800 रुपए जमा होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज और 20 प्रतिशत के सालाना रिटर्न के मुताबिक 10 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। यहां ध्यान देने वाली बात है कि कुछ फंड्स 35% तक का रिटर्न देते हैं, लेकिन यहां पर हमने 20% रिटर्न माना है। जबकि निफ्टी ने पिछले 10 सालों में औसत 12 से 14% का रिटर्न दिया है। 

    लमसम कैलकुलेशन: कितनी बड़ी राशि बना देगी करोड़पति?

    • लमसम जमा (एकमुश्त)- 16,15,200 रुपए
    • अवधि- 10 साल (120 महीने)
    • कुल जमा- 16,15,200 रुपए
    • सालाना रिटर्न-  20 प्रतिशत (अनुमानित)
    • कुल रिफंड- 1 करोड़ रुपए

    कैलकुलेशन के दौरान हमने सालाना रिटर्न 20 प्रतिशत माना है। ये रिटर्न शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव के हिसाब से कम ज्यादा भी हो सकता है। निवेश अवधि 10 साल मानी है। अगर कोई म्यूचुअल फंड लमसम में 10 साल के लिए 16,15,200 रुपए रखता है, तो उसे सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मैच्योरिटी पर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे।

    SIP vs Lumpsum: दोनों में क्या फायदा?

    निवेश के इन दोनों तरीकों की अपनी खूबियां हैं। SIP की बात करें तो इसमें आपको एकमुश्त बड़ी रकम की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी आमदनी के हिसाब से हर महीने निवेश करते हैं। धीरे-धीरे पैसा जमा होता है और लंबे समय में बड़ा फंड बनता जाता है। वहीं Lumpsum का फायदा यह है कि अगर आपके पास पहले से ही बड़ी रकम है, तो आप उसे एक बार में निवेश करके ज्यादा समय तक कंपाउंडिंग का फायदा ले सकते हैं। इससे मेहनत कम और रिजल्ट तेज मिलता है।

    SIP vs Lumpsum: आपके लिए क्या है सही?

    अगर आप नौकरीपेशा हैं या बिजनेस से हर महीने इनकम आती है, तो SIP सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि इसमें धीरे-धीरे पैसा इकट्ठा होता है और डिसिप्लिन भी बना रहता है। लेकिन अगर आपके पास पहले से बड़ी रकम है (जैसे बोनस, प्रॉपर्टी की सेल, या दूसरे सोर्स), तो लमसम बेहतर साबित हो सकता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 10 साल में 1 करोड़ का फंड पाना मुश्किल नहीं है। आपको बस सही प्लानिंग और सही तरीका चुनना है।