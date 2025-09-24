Language
    SIP vs Lumpsum : 10 साल में कौन देगा ज्यादा रिटर्न, आपके लिए क्या है सही? 5 पॉइंट में समझें पूरा कैलकुलेशन

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:07 PM (IST)

    SIP vs Lumpsum म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं- एसआईपी और लमसम। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम जमा होती है। वहीं Lump Sum में एक साथ बड़ी रकम का निवेश होता है। अब सवाल है कि आखिर दोनों में बेहतर क्या है? किसमें ज्यादा रिटर्न मिलता और जोखिम किसमें कम है?

    10 साल में कौन देगा ज्यादा रिटर्न, आपके लिए क्या है सही? 5 पॉइंट में समझें पूरा गणित।

    नई दिल्ली| SIP vs Lumpsum: अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं- एसआईपी और लमसम। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम जमा होती है। वहीं Lump Sum में एक साथ बड़ी रकम का निवेश होता है। अब सवाल है कि आखिर दोनों में बेहतर क्या है? किसमें ज्यादा रिटर्न मिलता और जोखिम किसमें कम है? तो चलिए पांच आसान पॉइंट में पूरा कैलकुलेशन समझते हैं।

    1. SIP और लमसम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बदलते हैं?

    दोनों निवेश के तरीके हैं, लेकिन असर अलग है। SIP से नियमित बचत की आदत बनती है। यह अनुशासित निवेश है। वहीं लमसम उन लोगों के लिए सही है जिनके पास बड़ा फंड है। लेकिन इसमें मार्केट टाइमिंग का रिस्क ज्यादा होता है।

    2. अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो कौन सा तरीका सही है?

    एक्सपर्ट मानते हैं कि सही समय पर किया गया लमसम ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।

    लमसम कैलकुलेशन

    • निवेश रकम- 1,00,000 रुपए
    • समय सीमा- 10 साल
    • न्यूनतम रिटर्न- 12 फीसदी
    • अनुमानित रिटर्न- 3,10,585 रुपए

    कैलकुलेशन के दौरान हमने रिटर्न 12 प्रतिशत माना है। ये रिटर्न शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव के हिसाब से कम ज्यादा भी हो सकता है। इसमें निवेश अवधि 10 साल मानी गई है। अगर कोई म्यूचुअल फंड लमसम में 10 साल के लिए 1 लाख रुपए रखता है, तो उसे सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मैच्योरिटी पर 3,10,585 रुपए मिलेंगे।

    एसआईपी कैलकुलेशन

    • निवेश रकम- 1000 रुपए
    • समय सीमा- 120 महीने (10 साल)
    • न्यूनतम रिटर्न- 12 फीसदी
    • अनुमानित रिटर्न- 2,32,339 रुपए

    हमने यहां एसआईपी के लिए निवेश रकम प्रतिमाह 1000 रुपए माना है। 1000 x 12= 12000, यानी 10 साल में आपके 1,20,000 रुपए जमा होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज और 12 प्रतिशत के रिटर्न के मुताबिक 10 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको 2,32,339 लाख रुपए मिलेंगे। 

    3. मार्केट का उतार-चढ़ाव किसके लिए बेहतर?

    SIP के लिए उतार-चढ़ाव फायदेमंद है। इसमें कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, जिससे औसतन लागत घट जाती है। लमसम में यह खतरा है कि अगर गलत समय पर निवेश किया तो नुकसान बड़ा हो सकता है।

    4. लंबी अवधि में कौन देगा ज्यादा रिटर्न?

    यह मिथ है कि SIP हमेशा जीतता है। आंकड़े बताते हैं कि 10-15 साल में Lump Sum का औसत रिटर्न 12-14% रहा, जबकि SIP का 10-12%। फर्क यह है कि लमसम ज्यादा रिस्क वाला है और SIP रिस्क को बैलेंस करता है।

    5. आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है?

    अगर आपके पास हर महीने बचत होती है तो SIP सबसे बेहतर है। यह धीरे-धीरे पूंजी बनाता है और रिस्क कम करता है। लमसम तब सही है जब आपके पास एक्स्ट्रा बड़ा फंड हो और मार्केट सस्ता हो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लमसम सही समय पर ज्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन एसआईपी लंबी अवधि में सुरक्षित और संतुलित ऑप्शन है।