HDFC Bank पर RBI की बड़ी कार्रवाई, ठोका ₹91 लाख का जुर्माना, इसलिए सेंट्रल बैंक ने उठाया यह कदम

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ नियमों का उल्लंघन करने पर HDFC बैंक पर 91 लाख रुपये का जुर्माना (RBI Imposes Rs 91 Lakh Fine On HDFC Bank) लगाया। यह जुर्माना प्राइवेट सेक्टर के लेंडर पर कानूनी और रेगुलेटरी नियमों के पालन में कमियों के लिए लगाया गया है, जिसमें नो योर कस्टमर (KYC) से जुड़ी कमियां भी शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह जुर्माना प्राइवेट सेक्टर के लेंडर पर बैंकिंग रेगुलेशन (BR) एक्ट के कुछ नियमों का उल्लंघन करने और 'एडवांस पर इंटरेस्ट रेट', 'बैंकों द्वारा फाइनेंशियल सर्विसेज की आउटसोर्सिंग में रिस्क और कोड ऑफ़ कंडक्ट को मैनेज करने के लिए गाइडलाइन' और KYC पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है।

RBI ने बताया कि HDFC पर क्यों लगाया गया जुर्माना RBI ने कहा कि 31 मार्च, 2024 तक बैंक की फाइनेंशियल स्थिति के संदर्भ में बैंक का सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन के लिए एक कानूनी इंस्पेक्शन किया गया था। RBI ने कहा, "सुपरवाइजरी फाइंडिंग्स, BR एक्ट के प्रोविजन्स का पालन न करने, RBI के निर्देशों और उस बारे में संबंधित कॉरेस्पोंडेंस के आधार पर, RBI ने बैंक को एक नोटिस जारी किया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि BR एक्ट के इन प्रोविजन्स और RBI के निर्देशों का पालन न करने पर उस पर पेनल्टी क्यों न लगाई जाए।”

बैंक ने एक ही लोन कैटेगरी में कई बेंचमार्क अपनाए थे। बैंक की पूरी तरह से ओन्ड सब्सिडियरी ने ऐसा बिजनेस किया जो BR एक्ट के सेक्शन 6 के तहत किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा किया जा सकने वाला एक परमिस्ड बिजनेस नहीं है। बैंक ने कुछ कस्टमर्स के KYC नॉर्म्स का पालन तय करने का काम भी अपने आउटसोर्सिंग एजेंट्स को आउटसोर्स कर दिया था।

बैंक के खिलाफ आरोप सही साबित हुए नोटिस पर बैंक के जवाब और उसकी तरफ से दी गई और बातों पर विचार करने के बाद, RBI ने कहा कि बैंक के खिलाफ आरोप सही हैं, जिसके लिए पैसे का जुर्माना लगाना सही है।

RBI ने कहा कि बैंक की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली एक सब्सिडियरी ने ऐसा बिजनेस किया जो BR एक्ट के सेक्शन 6 के तहत किसी बैंकिंग कंपनी के लिए मंजूर बिजनेस नहीं है। हालांकि, सेंट्रल बैंक ने कहा कि यह पेनल्टी कानूनी और रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों पर आधारित है और इसका मकसद बैंक के अपने कस्टमर्स के साथ किए गए किसी भी ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट की वैलिडिटी पर असर डालना नहीं है।