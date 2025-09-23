Language
    भारत को मिला एक और अरबपति, कौन हैं श्रीकांत बडवे, 3 कर्मचारी और 37 साल की मेहनत से बनाया 14000 करोड़ का कारोबार

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:27 PM (IST)

    Who is Shrikant Badve बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमोटर और एमडी श्रीकांत बडवे का नाम आधिकारिक तौर पर अरबपतियों के क्लब में आ गया है। वे कंपनी के एमडी होने के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। श्रीकांत बडवे पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं जिन्होंने साल 1988 में बेलराइज़ ग्रुप की स्थापना की थी।

    Hero Image
    बेलराइज इंडस्ट्रीज के एमडी श्रीकांत बडवे बिलेनियर क्लब में शामिल हो गए हैं।

    नई दिल्ली। भारत के कॉरपोरेट वर्ल्ड और भारतीय अरबपति कारोबारी की धाक पूरी दुनिया में है। अंबानी और अदाणी समेत कई ऐसे नाम हैं जो दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों के बीच जाने जाते हैं। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है श्रीकांत बडवे (Belrise Industries founder Shrikant Badve) का, जो बिलेनियर क्लब में शामिल हो गए हैं। बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमोटर और एमडी श्रीकांत बडवे का नाम आधिकारिक तौर पर अरबपतियों के क्लब में आ गया है।

    यह मुकाम उन्होंने अपनी कंपनी के जरिए हासिल किया है। श्रीकांत बडवे ने साल 1988 में महज 3 कर्मचारियों के साथ बेलराइज इंडस्ट्रीज (Belrise Industries) की शुरुआत की थी, और आज इस कंपनी का मार्केट कैप 14000 करोड़ से ज्यादा है। बेलराइज इंडस्ट्रीज के शेयरों में लिस्टिंग के बाद से ही जबरदस्त उछाल जारी है। 28 मई को लिस्टिंग के बाद से यह शेयर 90 रुपये 162 रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है। श्रीकांत बडवे के पास बडवे के पास बेलराइज़ इंडस्ट्रीज में 59.56 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो 53 करोड़ शेयरों के बराबर है, और इसकी वैल्यू 9,550 करोड़ रुपये है।

    श्रीकांत बडवे की कामयाबी की कहानी

    श्रीकांत बडवे, बेलराइज इंडस्ट्रीज के एमडी होने के साथ-साथ महाराष्ट्र सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। वे सचिन तेंदुलकर, माधुरी दीक्षित और शंकर महादेवन के साथ मैग्नेटिक महाराष्ट्र और मेक इन इंडिया के ब्रांड एंबेसडर के रूप में उद्योग जगत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं।

    1988 में शुरू किया सफर

    श्रीकांत बडवे, पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं। उन्होंने साल 1988 में बेलराइज़ ग्रुप की स्थापना की। सिर्फ़ तीन कर्मचारियों के साथ एक छोटे से व्यवसाय के रूप में शुरू हुआ यह समूह आज भारत के अग्रणी ऑटोमोटिव निर्माण ब्रांडों में से एक बन गया है, जिसमें 8,000 से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं।

    क्या प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी

    बेलराइज इंडस्ट्री की देश भर में 17 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसका कारोबार 7,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और यह दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, वाणिज्यिक वाहनों और अन्य वस्तुओं के लिए पुर्जे बनाती है।

    ये भी पढ़ें- वाह! दिवाली से पहले 41 हजार कर्मचारियों को ₹819 करोड़ का बोनस बांटेगी ये कंपनी, हर एक को मिलेंगे ₹2-2 लाख

    बेलराइज़ इंडस्ट्रीज ऑटोमोटिव कंपोनेंट निर्माण में महारत रखती है। इसके पोर्टफोलियो में मेटल चेसिस सिस्टम, पॉलीमर कंपोनेंट, सस्पेंशन सिस्टम, बॉडी-इन-व्हाइट कंपोनेंट और एग्जॉस्ट सिस्टम शामिल हैं। कंपनी के उत्पाद मुख्यतः इलेक्ट्रिक और आंतरिक दहन इंजन दोनों प्रकार के वाहनों के लिए उपयुक्त हैं, जिससे यह बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है।

    यह फर्म सटीक शीट मेटल प्रेसिंग और फैब्रिकेशन के लिए प्रसिद्ध है। दोपहिया वाहन मेटल कंपोनेंट्स सेगमेंट में 24 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ यह भारत की शीर्ष तीन कंपनियों में से एक है।