वाह! दिवाली से पहले 41 हजार कर्मचारियों को ₹819 करोड़ का बोनस बांटेगी ये कंपनी, हर एक को मिलेंगे ₹2-2 लाख

तेलंगाना सरकार ने सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (Singareni Collieries Bonus) के कर्मचारियों के लिए 819 करोड़ रुपये के बोनस की घोषणा की है। यह बोनस कंपनी के पिछले वित्त वर्ष के मुनाफे से दिया जाएगा। लगभग 41000 कर्मचारियों को औसतन 195610 रुपये मिलेंगे जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। 30000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी 5500 रुपये का बोनस मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सिंगरेनी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई।

नई दिल्ली। 22 सितंबर से फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गयी है और करीब 1 महीने बाद दिवाली मनाई जाएगी। इस पूरे त्योहारी सीजन में कंपनियां अपने कर्मचारियों को खुश करने के लिए बोनस देती हैं। इसी कड़ी में तेलंगाना सरकार ने सरकारी कोयला खनन कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (Singareni Collieries Bonus) या एससीसीएल के कर्मचारियों को तगड़ा बोनस देने का ऐलान किया है।

आइए जानते हैं ये कंपनी अपने कर्मचारियों को कितना बोनस देने जा रही है। 819 करोड़ रुपये का बोनस दिया जाएगा एससीसीएल ने बीते वित्त वर्ष 2024-25 में जितना प्रॉफिट कमाया, उसमें से बोनस के रूप में 819 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने कहा कि एससीसीएल ने पिछले वित्त वर्ष में 6,394 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमाया। इसमें से नई परियोजनाओं के लिए 4,034 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

41000 कर्मचारियों को 1.95 लाख रुपये का बोनस बोनस देने के मामले में कंपनी ने एक बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक बोनस के रूप में 41,000 कर्मचारियों में से हर एक को औसतन 1,95,610 रुपये मिलेंगे। कंपनी की तरफ से पिछले साल दिए गए बोनस के मुकाबले ये राशि 8,289 रुपये या 4.4 प्रतिशत अधिक है।

कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की भी मौज एससीसीएल ने 30,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी बोनस देने का ऐलान किया है, जिनमें से हर एक को इस साल 5,500 रुपये का बोनस मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना में मौजूद सभी कोयला क्षेत्रों का नियंत्रण सिंगरेनी को देने के लिए खास प्रयास किए जाएंगे। इसमें सतुपल्ली और कोयागुडेम खदान ब्लॉक भी शामिल होंगे, जिन्हें पहले नीलामी के जरिए प्राइवेट इंटिटीज को दे दिया गया।