'अंबानी-अदाणी जैसे अरबपतियों के फैमिली ऑफिस पर निगरानी नहीं', SEBI ने किया साफ, कहा- ये पूरी तरह गलत और...

SEBI ने सोमवार को एक बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। सेबी ने कहा कि फैमिली ऑफिस को लेकर कोई नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया जा रहा है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सेबी फैमिली ऑफिस पर निगरानी के लिए नए नियम बनाने की योजना बना रहा है। लेकिन सेबी ने साफ कर दिया है कि यह खबरें पूरी तरह गलत हैं।

नई दिल्ली| भारतीय पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने सोमवार को बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। सेबी ने साफ कहा कि अरबपतियों के फैमिली ऑफिस पर किसी नए रेगुलेशन की योजना फिलहाल नहीं है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सेबी फैमिली ऑफिसेज को रेगुलेट करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब नियामक ने इन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें