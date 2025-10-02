Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत के सिर्फ 4 राज्यों की GDP मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से ज्यादा, महाराष्ट्र सबसे आगे; यूपी की जीडीपी ज्यादा या कम?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:48 PM (IST)

    मुकेश अंबानी और उनका परिवार (Mukesh Ambani and Family) इतना अमीर है कि उनकी कुल संपत्ति कई राज्यों की पूरी GDP से भी ज्यादा है। हुरुन रिच लिस्ट 2025 (Hurun India Rich List 2025) के मुताबिक अंबानी परिवार की नेटवर्थ करीब 9.55 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। दिलचस्प बात ये है कि भारत के केवल चार राज्य ही ऐसे हैं जिनकी GDP अंबानी परिवार की संपत्ति से ज्यादा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    भारत के सिर्फ 4 राज्यों की GDP मुकेश अंबानी की नेटवर्थ से ज्यादा।

    नई दिल्ली| देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani and Family) और उनका परिवार इतना अमीर है कि उनकी कुल संपत्ति कई राज्यों की पूरी GDP से भी ज्यादा है। हुरुन रिच लिस्ट 2025 (Hurun India Rich List 2025) के मुताबिक, अंबानी परिवार की नेटवर्थ करीब 9.55 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। दिलचस्प बात ये है कि भारत के केवल चार राज्य ही ऐसे हैं जिनकी GDP अंबानी परिवार की संपत्ति से ज्यादा है। सवाल यह है कि आखिर वो राज्य हैं कौन से?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तमिलनाडु दूसरे तो यूपी तीसरे नंबर पर काबिज

    इनमें सबसे आगे है महाराष्ट्र, जिसकी जीडीपी 2025 में 24.11 लाख करोड़ रुपए मानी जा रही है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जिसकी जीडीपी 15.71 लाख करोड़ रुप है। वहीं उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दोनों की जीडीपी लगभग 14.23 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। ये चारों राज्य ही ऐसे हैं जो अंबानी परिवार की दौलत से आगे निकल पाए हैं।

    यह भी पढ़ें- सिंगापुर, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर भारी ये 100 भारतीय, 161 देशों की GDP से भी ज्यादा संपत्ति; लिस्ट उड़ा देगी होश

    आंध्र, तेलंगाना और बंगाल की जीडीपी कम

    बाकी राज्यों की जीडीपी अंबानी परिवार की संपत्ति से कम है। जैसे कि पश्चिम बंगाल की जीडीपी 9.04 लाख करोड़ रुपए है, जो अंबानी परिवार की संपत्ति से कम है। राजस्थान की जीडीपी 8.45 लाख करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश की 8.21 लाख करोड़ रुपए, और तेलंगाना की 7.93 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है।

    दिल्ली की जीडीपी 6.72 करोड़ के आसपास

    इसी तरह दिल्ली की जीडीपी 2025 में 6.72 लाख करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश की 6.60 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ये सभी आंकड़े बताते हैं कि अंबानी परिवार की नेटवर्थ अपने आप में कई बड़े राज्यों की पूरी अर्थव्यवस्था से कहीं आगे है।

    यह तुलना भारत की अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट घरानों की ताकत को साफ दिखाती है। जहां एक तरफ राज्य सरकारें टैक्स, उद्योग और खेती से अपनी जीडीपी बढ़ाती हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बिजनेस फैमिली अपनी कंपनियों और निवेश से इतनी बड़ी संपत्ति बना चुकी है कि उससे कई राज्यों की पूरी आय भी पीछे छूट गई है।

    यह आंकड़ा चौंकाने वाला है कि सिर्फ चार राज्य ही अंबानी परिवार से ज्यादा अमीर साबित हुए हैं। बाकी पूरे देश में अंबानी परिवार की दौलत का मुकाबला किसी भी राज्य की GDP से नहीं हो पा रहा है।