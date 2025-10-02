सिंगापुर, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर भारी ये 100 भारतीय, 161 देशों की GDP से भी ज्यादा संपत्ति; लिस्ट उड़ा देगी होश

क्रमांक नाम कंपनी नेटवर्थ (₹)

1 मुकेश अंबानी और परिवार रिलायंस इंडस्ट्रीज 955,410

2 गौतम अदाणी और परिवार अदाणी ग्रुप 814,720

3 रोशनी नादर मल्होत्रा और परिवार एचसीएल 284,120

4 सायरस एस पूनावाला और परिवार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 246,460

5 कुमार मंगलम बिड़ला और परिवार आदित्य बिड़ला ग्रुप 232,850

6 नीरज बजाज और परिवार बजाज ऑटो 232,680

7 दिलीप सांघवी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज 230,560

8 अजीम प्रेमजी और परिवार विप्रो 221,250

9 गोपीचंद हिंदूजा और परिवार हिंदूजा ग्रुप 185,310

10 राधाकिशन दमाणी और परिवार एवेन्यू सुपरमार्ट्स 182,980

11 एलएन मित्तल और परिवार आर्कलोर मित्तल 175,390

12 जय चौधरी जेडस्केलर 146,470

13 सज्जन जिंदल और परिवार जेएसडब्ल्यू स्टील 143,330

14 उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक 125,120

15 राजीव सिंह और परिवार डीएलएफ 121,200

16 अनिल अग्रवाल और परिवार वेदांता रिसोर्सेज 111,400

17 रवि जयपुरिया और परिवार आरजे कॉर्प 109,260

18 विक्रम लाल और परिवार आयशर मोटर्स 103,820

19 सुनील मित्तल और परिवार भारती एयरटेल 99,300

20 मंगल प्रभात लोढ़ा और परिवार लोढ़ा डेवलपर्स 93,750

21 मुरली दिवि और परिवार दिविज लेबोरेटरीज 91,100

22 रोहिका सायरस मिस्त्री और परिवार शापूरजी पलोनजी 88,650

23 शापूर पलोनजी मिस्त्री और परिवार शापूरजी पलोनजी 88,650

24 जॉय अलुक्कास जॉय अलुक्कास 88,430

25 श्री प्रकाश लोहिया इंडोरामा 87,700

26 नुस्ली वाडिया और परिवार ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 86,820

27 वेणु श्रीनिवासन टीवीएस मोटर्स 85,260

28 पंकज पटेल और परिवार जायडस लाइफसाइंसेज 84,510

29 विजय चौहान और परिवार पारले प्रोडक्ट्स 74,600

30 राहुल भाटिया और परिवार इंटरग्लोब एविएशन 71,270

31 गोपीकिशन दमाणी और परिवार एवेन्यू सुपरमार्ट्स 70,670

32 बेनु गोपाल बांगड़ और परिवार श्री सीमेंट 70,090

33 विवेक कुमार जैन गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स 67,800

34 सत्यनारायण नुवाल सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया 62,250

35 सुधीर मेहता और परिवार टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स 62,200

36 समीर मेहता और परिवार टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स 62,200

37 राजन भारती मित्तल और परिवार भारती एयरटेल 62,060

38 राकेश भारती मित्तल और परिवार भारती एयरटेल 62,060

39 संजीव गोयंकी और परिवार सीईएससी 58,730

40 विवेक चांद सहगल और परिवार सम्वर्धना मोथर्सन इंटरनेशनल 57,060

41 आदि गोदरेज और परिवार गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 55,580

42 अभय कुमार फिरोदिया और परिवार फोर्स मोटर्स 55,270

43 शाहिद बिलाखिया और परिवार मेरिल लाइफ साइंस 55,130

44 हर्ष मारीवाला और परिवार मारिको 53,990

45 आनंद महिंद्रा और परिवार महिंद्रा एंड महिंद्रा 51,930

46 अश्विन दानी और परिवार एशियन पेंट्स 51,450

47 रेखा राकेश झुनझुनवाला और परिवार रेयर एंटरप्राइजेज 50,480

48 जयश्री उल्लाल अरिस्टा नेटवर्क्स 50,170

49 चंद्रू रहेजा और परिवार के रहेजा कॉर्प 49,360

50 नादिर गोदरेज और परिवार गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 49,000

51 राधा वेम्बू जोहो 46,580

52 वेम्बू सेकर जोहो 46,580

53 युसुफ अली एमए लुलु 46,300

54 करसनभाई पटेल और परिवार निरमा 45,900

55 मंजू डी गुप्ता और परिवार ल्यूपिन 45,270

56 सज्जन कुमार पटवारी और परिवार रश्मि मेटालिक्स 44,760

57 आचार्य बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेद 43,640

58 विकास ओबेरॉय ओबेरॉय रियल्टी 42,960

59 राकेश गंगवाल और परिवार इंटरग्लोब एविएशन 42,790

60 पामिरेड्डी पिची रेड्डी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स 42,650

61 मनोहर लाल अग्रवाल और परिवार हल्दीराम स्नैक्स 42,260

62 पीवी कृष्णा रेड्डी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स 41,810

63 बसंत बंसल और परिवार एम3एम इंडिया 41,140

64 निथिन कामथ और परिवार जीरोधा 40,020

65 फाल्गुनी नायर और परिवार नायका 39,810

66 बंदी पार्थसारधी रेड्डी और परिवार हेटेरो लैब्स 39,030

67 माधुसूदन अग्रवाल और परिवार हल्दीराम स्नैक्स 38,650

68 कैलाशचंद्र नुवाल और परिवार सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया 38,630

69 निर्मल कुमार मिंडा और परिवार उनो मिंडा 38,300

70 अनुरंग जैन और परिवार एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज 38,040

71 संजय डांगी और अल्पना संजय डांगी ऑथम इंफ्रास्ट्रक्चर 37,800

72 शिवकिशन मूलचंद अग्रवाल और परिवार हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल 37,750

73 रोमेश टी वाधवानी सिम्फनी टेक्नोलॉजी 37,200

74 अनिल राय गुप्ता और परिवार हावेल्स इंडिया 37,150

75 सनी वर्की जेम्स एजुकेशन 37,070

76 नवीन जिंदल और परिवार जिंदल स्टील एंड पावर 36,190

77 भूषण दुआ और परिवार सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज 35,790

78 अरुण भारत राम एसआरएफ केमिकल्स 35,760

79 सुनील वचनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज 35,570

80 उमा देवी प्रसाद और परिवार अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स 35,350

81 प्रेम वत्सा फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स 35,270

82 मधुकर पारेख और परिवार पिडिलाइट इंडस्ट्रीज 35,210

83 आदित्य खेमका और परिवार आदित्य इंफोटेक 35,140

84 स्मिता वी कृष्णा और परिवार गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 35,100

85 रणजन पाई मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल 34,700

86 जमशेद गोदरेज और परिवार गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 34,220

87 राजन रहेजा और परिवार एक्साइड इंडस्ट्रीज 33,950

88 रिशाद नौरोजी और परिवार गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 33,700

89 प्रताप रेड्डी और परिवार अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज 33,160

90 टीएस कल्याणरामन और परिवार कल्याण ज्वेलर्स इंडिया 32,670

91 निरंजन हीरानंदानी निदार 32,500

92 एनआर नारायण मूर्ति और परिवार इंफोसिस 32,150

93 राजा बागमाने बागमाने डेवलपर्स 31,510

94 जीएम राव और परिवार जीएमआर 31,340

95 पृथ्वीराज जिंदल और परिवार जेएसडब्ल्यू स्टील 31,000

96 एस गोपालकृष्णन और परिवार इंफोसिस 30,740

97 रमेश जुनेजा और परिवार मैनकाइंड फार्मा 30,680

98 दिव्यांक तुराखिया एआई.टेक 30,680

99 रफीक अब्दुल मलिक और परिवार मेट्रो ब्रांड्स 30,440

100 अरविंद कुमार पोद्दार और परिवार बालकृष्णा इंडस्ट्रीज 30,190