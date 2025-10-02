सिंगापुर, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर भारी ये 100 भारतीय, 161 देशों की GDP से भी ज्यादा संपत्ति; लिस्ट उड़ा देगी होश

Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:27 PM (IST)
Hurun India Rich List 2025 जारी हुई। जिसमें भारत के 100 अमीरों की कुल नेटवर्थ 8684950 करोड़ रुपए यानी 1040 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। जबकि दुनिया के 161 देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी 1.040 ट्रिलियन डॉलर से भी कम है। उनमें सिंगापुर संयुक्त अरब अमीरात स्विट्जरलैंड और थाईलैंड जैसे विकसित देश शामिल हैं। जबकि बांग्लादेश पाकिस्तान ईरान और नेपाल जैसे देशों की तो गिनती ही नहीं है।
नई दिल्ली| Indian billionaires list 2025: पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान जैसी बड़ी आबादी वाले देशों की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ रहे हैं भारत के अरबपति। जी हां, भारत के टॉप 100 अमीरों की कुल संपत्ति इतनी है कि 161 देशों की जीडीपी (GDP) से भी ज्यादा बैठती है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
दरअसल, एक अक्टूबर, बुधवार को हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 (Hurun India Rich List 2025) जारी हुई। जिसमें भारत के 100 अमीरों की कुल नेटवर्थ 86,84,950 करोड़ रुपए यानी 1,040 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। जबकि दुनिया के 161 देश ऐसे हैं, जिनकी जीडीपी 1.040 ट्रिलियन डॉलर से भी कम है।
उनमें सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), स्विट्जरलैंड और थाईलैंड जैसे विकसित देश शामिल हैं। जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान और नेपाल जैसे देशों की तो गिनती ही नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन हैं वो 100 भारतीय परिवार, कितनी है संपत्ति और वो क्या-क्या काम करते हैं?
यह भी पढ़ें- मुकेश अंबानी फिर बने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, गौतम अदाणी दूसरे; पहली बार टॉप-3 में महिला भी शामिल
149 देशों पर भारी पड़ते हैं भारत के ये 100 परिवार
|क्रमांक
|नाम
|कंपनी
|नेटवर्थ (₹)
|1
|मुकेश अंबानी और परिवार
|रिलायंस इंडस्ट्रीज
|955,410
|2
|गौतम अदाणी और परिवार
|अदाणी ग्रुप
|814,720
|3
|रोशनी नादर मल्होत्रा और परिवार
|एचसीएल
|284,120
|4
|सायरस एस पूनावाला और परिवार
|सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
|246,460
|5
|कुमार मंगलम बिड़ला और परिवार
|आदित्य बिड़ला ग्रुप
|232,850
|6
|नीरज बजाज और परिवार
|बजाज ऑटो
|232,680
|7
|दिलीप सांघवी
|सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज
|230,560
|8
|अजीम प्रेमजी और परिवार
|विप्रो
|221,250
|9
|गोपीचंद हिंदूजा और परिवार
|हिंदूजा ग्रुप
|185,310
|10
|राधाकिशन दमाणी और परिवार
|एवेन्यू सुपरमार्ट्स
|182,980
|11
|एलएन मित्तल और परिवार
|आर्कलोर मित्तल
|175,390
|12
|जय चौधरी
|जेडस्केलर
|146,470
|13
|सज्जन जिंदल और परिवार
|जेएसडब्ल्यू स्टील
|143,330
|14
|उदय कोटक
|कोटक महिंद्रा बैंक
|125,120
|15
|राजीव सिंह और परिवार
|डीएलएफ
|121,200
|16
|अनिल अग्रवाल और परिवार
|वेदांता रिसोर्सेज
|111,400
|17
|रवि जयपुरिया और परिवार
|आरजे कॉर्प
|109,260
|18
|विक्रम लाल और परिवार
|आयशर मोटर्स
|103,820
|19
|सुनील मित्तल और परिवार
|भारती एयरटेल
|99,300
|20
|मंगल प्रभात लोढ़ा और परिवार
|लोढ़ा डेवलपर्स
|93,750
|21
|मुरली दिवि और परिवार
|दिविज लेबोरेटरीज
|91,100
|22
|रोहिका सायरस मिस्त्री और परिवार
|शापूरजी पलोनजी
|88,650
|23
|शापूर पलोनजी मिस्त्री और परिवार
|शापूरजी पलोनजी
|88,650
|24
|जॉय अलुक्कास
|जॉय अलुक्कास
|88,430
|25
|श्री प्रकाश लोहिया
|इंडोरामा
|87,700
|26
|नुस्ली वाडिया और परिवार
|ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज
|86,820
|27
|वेणु श्रीनिवासन
|टीवीएस मोटर्स
|85,260
|28
|पंकज पटेल और परिवार
|जायडस लाइफसाइंसेज
|84,510
|29
|विजय चौहान और परिवार
|पारले प्रोडक्ट्स
|74,600
|30
|राहुल भाटिया और परिवार
|इंटरग्लोब एविएशन
|71,270
|31
|गोपीकिशन दमाणी और परिवार
|एवेन्यू सुपरमार्ट्स
|70,670
|32
|बेनु गोपाल बांगड़ और परिवार
|श्री सीमेंट
|70,090
|33
|विवेक कुमार जैन
|गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स
|67,800
|34
|सत्यनारायण नुवाल
|सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया
|62,250
|35
|सुधीर मेहता और परिवार
|टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स
|62,200
|36
|समीर मेहता और परिवार
|टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स
|62,200
|37
|राजन भारती मित्तल और परिवार
|भारती एयरटेल
|62,060
|38
|राकेश भारती मित्तल और परिवार
|भारती एयरटेल
|62,060
|39
|संजीव गोयंकी और परिवार
|सीईएससी
|58,730
|40
|विवेक चांद सहगल और परिवार
|सम्वर्धना मोथर्सन इंटरनेशनल
|57,060
|41
|आदि गोदरेज और परिवार
|गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स
|55,580
|42
|अभय कुमार फिरोदिया और परिवार
|फोर्स मोटर्स
|55,270
|43
|शाहिद बिलाखिया और परिवार
|मेरिल लाइफ साइंस
|55,130
|44
|हर्ष मारीवाला और परिवार
|मारिको
|53,990
|45
|आनंद महिंद्रा और परिवार
|महिंद्रा एंड महिंद्रा
|51,930
|46
|अश्विन दानी और परिवार
|एशियन पेंट्स
|51,450
|47
|रेखा राकेश झुनझुनवाला और परिवार
|रेयर एंटरप्राइजेज
|50,480
|48
|जयश्री उल्लाल
|अरिस्टा नेटवर्क्स
|50,170
|49
|चंद्रू रहेजा और परिवार
|के रहेजा कॉर्प
|49,360
|50
|नादिर गोदरेज और परिवार
|गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स
|49,000
|51
|राधा वेम्बू
|जोहो
|46,580
|52
|वेम्बू सेकर
|जोहो
|46,580
|53
|युसुफ अली एमए
|लुलु
|46,300
|54
|करसनभाई पटेल और परिवार
|निरमा
|45,900
|55
|मंजू डी गुप्ता और परिवार
|ल्यूपिन
|45,270
|56
|सज्जन कुमार पटवारी और परिवार
|रश्मि मेटालिक्स
|44,760
|57
|आचार्य बालकृष्ण
|पतंजलि आयुर्वेद
|43,640
|58
|विकास ओबेरॉय
|ओबेरॉय रियल्टी
|42,960
|59
|राकेश गंगवाल और परिवार
|इंटरग्लोब एविएशन
|42,790
|60
|पामिरेड्डी पिची रेड्डी
|मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स
|42,650
|61
|मनोहर लाल अग्रवाल और परिवार
|हल्दीराम स्नैक्स
|42,260
|62
|पीवी कृष्णा रेड्डी
|मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स
|41,810
|63
|बसंत बंसल और परिवार
|एम3एम इंडिया
|41,140
|64
|निथिन कामथ और परिवार
|जीरोधा
|40,020
|65
|फाल्गुनी नायर और परिवार
|नायका
|39,810
|66
|बंदी पार्थसारधी रेड्डी और परिवार
|हेटेरो लैब्स
|39,030
|67
|माधुसूदन अग्रवाल और परिवार
|हल्दीराम स्नैक्स
|38,650
|68
|कैलाशचंद्र नुवाल और परिवार
|सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया
|38,630
|69
|निर्मल कुमार मिंडा और परिवार
|उनो मिंडा
|38,300
|70
|अनुरंग जैन और परिवार
|एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज
|38,040
|71
|संजय डांगी और अल्पना संजय डांगी
|ऑथम इंफ्रास्ट्रक्चर
|37,800
|72
|शिवकिशन मूलचंद अग्रवाल और परिवार
|हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल
|37,750
|73
|रोमेश टी वाधवानी
|सिम्फनी टेक्नोलॉजी
|37,200
|74
|अनिल राय गुप्ता और परिवार
|हावेल्स इंडिया
|37,150
|75
|सनी वर्की
|जेम्स एजुकेशन
|37,070
|76
|नवीन जिंदल और परिवार
|जिंदल स्टील एंड पावर
|36,190
|77
|भूषण दुआ और परिवार
|सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज
|35,790
|78
|अरुण भारत राम
|एसआरएफ केमिकल्स
|35,760
|79
|सुनील वचनी
|डिक्सन टेक्नोलॉजीज
|35,570
|80
|उमा देवी प्रसाद और परिवार
|अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स
|35,350
|81
|प्रेम वत्सा
|फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स
|35,270
|82
|मधुकर पारेख और परिवार
|पिडिलाइट इंडस्ट्रीज
|35,210
|83
|आदित्य खेमका और परिवार
|आदित्य इंफोटेक
|35,140
|84
|स्मिता वी कृष्णा और परिवार
|गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स
|35,100
|85
|रणजन पाई
|मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल
|34,700
|86
|जमशेद गोदरेज और परिवार
|गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स
|34,220
|87
|राजन रहेजा और परिवार
|एक्साइड इंडस्ट्रीज
|33,950
|88
|रिशाद नौरोजी और परिवार
|गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स
|33,700
|89
|प्रताप रेड्डी और परिवार
|अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज
|33,160
|90
|टीएस कल्याणरामन और परिवार
|कल्याण ज्वेलर्स इंडिया
|32,670
|91
|निरंजन हीरानंदानी
|निदार
|32,500
|92
|एनआर नारायण मूर्ति और परिवार
|इंफोसिस
|32,150
|93
|राजा बागमाने
|बागमाने डेवलपर्स
|31,510
|94
|जीएम राव और परिवार
|जीएमआर
|31,340
|95
|पृथ्वीराज जिंदल और परिवार
|जेएसडब्ल्यू स्टील
|31,000
|96
|एस गोपालकृष्णन और परिवार
|इंफोसिस
|30,740
|97
|रमेश जुनेजा और परिवार
|मैनकाइंड फार्मा
|30,680
|98
|दिव्यांक तुराखिया
|एआई.टेक
|30,680
|99
|रफीक अब्दुल मलिक और परिवार
|मेट्रो ब्रांड्स
|30,440
|100
|अरविंद कुमार पोद्दार और परिवार
|बालकृष्णा इंडस्ट्रीज
|30,190
|कुल नेटवर्थ
|
|
|8684950
फिनलैंड, न्यूजीलैंड जैसे देश लिस्ट में हैं शामिल
दुनिया भर की जीडीपी पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म वर्ल्डोमीटर के मुताबिक, बांग्लादेश की जीडीपी 437 बिलियन डॉलर है। जबकि उसके नीचे फिलीपींस है और उसकी जीडीपी भी 437 बिलियन डॉलर है।
इसके अलावा ईरान की जीडीपी 404 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान की 337 बिलियन डॉलर, फिनलैंड की 295 बिलियन डॉलर, न्यूजीलैंड की जीडीपी 252 बिलियन डॉलर और कतर की जीडीपी 213 बिलियन डॉलर है। आंकड़ों के मुताबिक, भारत के टॉप-100 रईस परिवारों की संपत्ति 149 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।