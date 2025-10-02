सिंगापुर, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर भारी ये 100 भारतीय, 161 देशों की GDP से भी ज्यादा संपत्ति; लिस्ट उड़ा देगी होश

Language
    Hurun India Rich List 2025 जारी हुई। जिसमें भारत के 100 अमीरों की कुल नेटवर्थ 8684950 करोड़ रुपए यानी 1040 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। जबकि दुनिया के 161 देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी 1.040 ट्रिलियन डॉलर से भी कम है। उनमें सिंगापुर संयुक्त अरब अमीरात स्विट्जरलैंड और थाईलैंड जैसे विकसित देश शामिल हैं। जबकि बांग्लादेश पाकिस्तान ईरान और नेपाल जैसे देशों की तो गिनती ही नहीं है।

    नई दिल्ली| Indian billionaires list 2025: पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान जैसी बड़ी आबादी वाले देशों की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ रहे हैं भारत के अरबपति। जी हां, भारत के टॉप 100 अमीरों की कुल संपत्ति इतनी है कि 161 देशों की जीडीपी (GDP) से भी ज्यादा बैठती है।

    दरअसल, एक अक्टूबर, बुधवार को हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 (Hurun India Rich List 2025) जारी हुई। जिसमें भारत के 100 अमीरों की कुल नेटवर्थ 86,84,950 करोड़ रुपए यानी 1,040 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। जबकि दुनिया के 161 देश ऐसे हैं, जिनकी जीडीपी 1.040 ट्रिलियन डॉलर से भी कम है।

    उनमें सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), स्विट्जरलैंड और थाईलैंड जैसे विकसित देश शामिल हैं। जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान और नेपाल जैसे देशों की तो गिनती ही नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन हैं वो 100 भारतीय परिवार, कितनी है संपत्ति और वो क्या-क्या काम करते हैं?

    149 देशों पर भारी पड़ते हैं भारत के ये 100 परिवार

    क्रमांक नाम कंपनी नेटवर्थ (₹)
    1 मुकेश अंबानी और परिवार रिलायंस इंडस्ट्रीज 955,410
    2 गौतम अदाणी और परिवार अदाणी ग्रुप 814,720
    3 रोशनी नादर मल्होत्रा और परिवार एचसीएल 284,120
    4 सायरस एस पूनावाला और परिवार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 246,460
    5 कुमार मंगलम बिड़ला और परिवार आदित्य बिड़ला ग्रुप 232,850
    6 नीरज बजाज और परिवार बजाज ऑटो 232,680
    7 दिलीप सांघवी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज 230,560
    8 अजीम प्रेमजी और परिवार विप्रो 221,250
    9 गोपीचंद हिंदूजा और परिवार हिंदूजा ग्रुप 185,310
    10 राधाकिशन दमाणी और परिवार एवेन्यू सुपरमार्ट्स 182,980
    11 एलएन मित्तल और परिवार आर्कलोर मित्तल 175,390
    12 जय चौधरी जेडस्केलर 146,470
    13 सज्जन जिंदल और परिवार जेएसडब्ल्यू स्टील 143,330
    14 उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक 125,120
    15 राजीव सिंह और परिवार डीएलएफ 121,200
    16 अनिल अग्रवाल और परिवार वेदांता रिसोर्सेज 111,400
    17 रवि जयपुरिया और परिवार आरजे कॉर्प 109,260
    18 विक्रम लाल और परिवार आयशर मोटर्स 103,820
    19 सुनील मित्तल और परिवार भारती एयरटेल 99,300
    20 मंगल प्रभात लोढ़ा और परिवार लोढ़ा डेवलपर्स 93,750
    21 मुरली दिवि और परिवार दिविज लेबोरेटरीज 91,100
    22 रोहिका सायरस मिस्त्री और परिवार शापूरजी पलोनजी 88,650
    23 शापूर पलोनजी मिस्त्री और परिवार शापूरजी पलोनजी 88,650
    24 जॉय अलुक्कास जॉय अलुक्कास 88,430
    25 श्री प्रकाश लोहिया इंडोरामा 87,700
    26 नुस्ली वाडिया और परिवार ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 86,820
    27 वेणु श्रीनिवासन टीवीएस मोटर्स 85,260
    28 पंकज पटेल और परिवार जायडस लाइफसाइंसेज 84,510
    29 विजय चौहान और परिवार पारले प्रोडक्ट्स 74,600
    30 राहुल भाटिया और परिवार इंटरग्लोब एविएशन 71,270
    31 गोपीकिशन दमाणी और परिवार एवेन्यू सुपरमार्ट्स 70,670
    32 बेनु गोपाल बांगड़ और परिवार श्री सीमेंट 70,090
    33 विवेक कुमार जैन गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स 67,800
    34 सत्यनारायण नुवाल सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया 62,250
    35 सुधीर मेहता और परिवार टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स 62,200
    36 समीर मेहता और परिवार टॉरेंट फार्मास्यूटिकल्स 62,200
    37 राजन भारती मित्तल और परिवार भारती एयरटेल 62,060
    38 राकेश भारती मित्तल और परिवार भारती एयरटेल 62,060
    39 संजीव गोयंकी और परिवार सीईएससी 58,730
    40 विवेक चांद सहगल और परिवार सम्वर्धना मोथर्सन इंटरनेशनल 57,060
    41 आदि गोदरेज और परिवार गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 55,580
    42 अभय कुमार फिरोदिया और परिवार फोर्स मोटर्स 55,270
    43 शाहिद बिलाखिया और परिवार मेरिल लाइफ साइंस 55,130
    44 हर्ष मारीवाला और परिवार मारिको 53,990
    45 आनंद महिंद्रा और परिवार महिंद्रा एंड महिंद्रा 51,930
    46 अश्विन दानी और परिवार एशियन पेंट्स 51,450
    47 रेखा राकेश झुनझुनवाला और परिवार रेयर एंटरप्राइजेज 50,480
    48 जयश्री उल्लाल अरिस्टा नेटवर्क्स 50,170
    49 चंद्रू रहेजा और परिवार के रहेजा कॉर्प 49,360
    50 नादिर गोदरेज और परिवार गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 49,000
    51 राधा वेम्बू जोहो 46,580
    52 वेम्बू सेकर जोहो 46,580
    53 युसुफ अली एमए लुलु 46,300
    54 करसनभाई पटेल और परिवार निरमा 45,900
    55 मंजू डी गुप्ता और परिवार ल्यूपिन 45,270
    56 सज्जन कुमार पटवारी और परिवार रश्मि मेटालिक्स 44,760
    57 आचार्य बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेद 43,640
    58 विकास ओबेरॉय ओबेरॉय रियल्टी 42,960
    59 राकेश गंगवाल और परिवार इंटरग्लोब एविएशन 42,790
    60 पामिरेड्डी पिची रेड्डी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स 42,650
    61 मनोहर लाल अग्रवाल और परिवार हल्दीराम स्नैक्स 42,260
    62 पीवी कृष्णा रेड्डी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स 41,810
    63 बसंत बंसल और परिवार एम3एम इंडिया 41,140
    64 निथिन कामथ और परिवार जीरोधा 40,020
    65 फाल्गुनी नायर और परिवार नायका 39,810
    66 बंदी पार्थसारधी रेड्डी और परिवार हेटेरो लैब्स 39,030
    67 माधुसूदन अग्रवाल और परिवार हल्दीराम स्नैक्स 38,650
    68 कैलाशचंद्र नुवाल और परिवार सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया 38,630
    69 निर्मल कुमार मिंडा और परिवार उनो मिंडा 38,300
    70 अनुरंग जैन और परिवार एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज 38,040
    71 संजय डांगी और अल्पना संजय डांगी ऑथम इंफ्रास्ट्रक्चर 37,800
    72 शिवकिशन मूलचंद अग्रवाल और परिवार हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल 37,750
    73 रोमेश टी वाधवानी सिम्फनी टेक्नोलॉजी 37,200
    74 अनिल राय गुप्ता और परिवार हावेल्स इंडिया 37,150
    75 सनी वर्की जेम्स एजुकेशन 37,070
    76 नवीन जिंदल और परिवार जिंदल स्टील एंड पावर 36,190
    77 भूषण दुआ और परिवार सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज 35,790
    78 अरुण भारत राम एसआरएफ केमिकल्स 35,760
    79 सुनील वचनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज 35,570
    80 उमा देवी प्रसाद और परिवार अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स 35,350
    81 प्रेम वत्सा फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स 35,270
    82 मधुकर पारेख और परिवार पिडिलाइट इंडस्ट्रीज 35,210
    83 आदित्य खेमका और परिवार आदित्य इंफोटेक 35,140
    84 स्मिता वी कृष्णा और परिवार गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 35,100
    85 रणजन पाई मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल 34,700
    86 जमशेद गोदरेज और परिवार गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 34,220
    87 राजन रहेजा और परिवार एक्साइड इंडस्ट्रीज 33,950
    88 रिशाद नौरोजी और परिवार गोदरेज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 33,700
    89 प्रताप रेड्डी और परिवार अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज 33,160
    90 टीएस कल्याणरामन और परिवार कल्याण ज्वेलर्स इंडिया 32,670
    91 निरंजन हीरानंदानी निदार 32,500
    92 एनआर नारायण मूर्ति और परिवार इंफोसिस 32,150
    93 राजा बागमाने बागमाने डेवलपर्स 31,510
    94 जीएम राव और परिवार जीएमआर 31,340
    95 पृथ्वीराज जिंदल और परिवार जेएसडब्ल्यू स्टील 31,000
    96 एस गोपालकृष्णन और परिवार इंफोसिस 30,740
    97 रमेश जुनेजा और परिवार मैनकाइंड फार्मा 30,680
    98 दिव्यांक तुराखिया एआई.टेक 30,680
    99 रफीक अब्दुल मलिक और परिवार मेट्रो ब्रांड्स 30,440
    100 अरविंद कुमार पोद्दार और परिवार बालकृष्णा इंडस्ट्रीज 30,190
    कुल नेटवर्थ 8684950

    फिनलैंड, न्यूजीलैंड जैसे देश लिस्ट में हैं शामिल

    दुनिया भर की जीडीपी पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म वर्ल्डोमीटर के मुताबिक, बांग्लादेश की जीडीपी 437 बिलियन डॉलर है। जबकि उसके नीचे फिलीपींस है और उसकी जीडीपी भी 437 बिलियन डॉलर है।

    इसके अलावा ईरान की जीडीपी 404 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान की 337 बिलियन डॉलर, फिनलैंड की 295 बिलियन डॉलर, न्यूजीलैंड की जीडीपी 252 बिलियन डॉलर और कतर की जीडीपी 213 बिलियन डॉलर है। आंकड़ों के मुताबिक, भारत के टॉप-100 रईस परिवारों की संपत्ति 149 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। 

