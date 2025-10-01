मुकेश अंबानी फिर बने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, गौतम अदाणी दूसरे; पहली बार टॉप-3 में महिला भी शामिल

मुकेश अंबानी ने गौतम अदाणी को पछाड़कर सबसे अमीर भारतीय का स्थान एक बार फिर से हासिल कर लिया है। Hurun India Rich List 2025 के अनुसार 9.55 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ 68 वर्षीय रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन शीर्ष स्थान पर लौट आए हैं जबकि 63 वर्षीय अदाणी 8.15 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। लिस्ट में इकलौती महिला का भी नाम है।

नई दिल्ली| अरबपति कारोबारी मुकेश (Mukesh Ambani) अंबानी ने गौतम अदाणी को पछाड़कर सबसे अमीर भारतीय का स्थान एक बार फिर से हासिल कर लिया है। बुधवार को जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 (Hurun India Rich List 2025) के अनुसार 9.55 लाख करोड़ रुपये (105 अरब डालर) की संपत्ति के साथ 68 वर्षीय रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन शीर्ष स्थान पर लौट आए हैं, जबकि 63 वर्षीय अदाणी (Gautam Adani) और उनका परिवार 8.15 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है।

पहली बार टॉप-3 में महिला भी इस सूची के इतिहास में पहली बार कोई महिला शीर्ष तीन में जगह बनाने में कामयाब रही है। 44 वर्षीय रोशनी नादर मल्होत्रा (Roshni Nadar Malhotra) और उनके परिवार ने 2.84 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। वह न केवल भारत की सबसे अमीर महिला बनीं, बल्कि शीर्ष 10 में सबसे कम उम्र की महिला भी हैं।

ये हैं देश के टॉप-10 अरबपति रैंक नाम नेटवर्थ (2025) नेटवर्थ में बदलाव कंपनी 1 मुकेश अंबानी और परिवार 9,55,410 रुपए -6% रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 गौतम अदाणी और परिवार 8,14,720 रुपए -30 अदाणी ग्रुप 3 रोशनी नादर मल्होत्रा और परिवार 2,84,120 रुपए सूची में नई एचसीएल 4 सायरस एस पूनावाला और परिवार 2,46,460 रुपए -15% सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 5 कुमार मंगलम बिरला और परिवार 2,32,850 रुपए -1% आदित्य बिरला ग्रुप 6 नीरज बजाज और परिवार 2,32,680 रुपए 43% बजाज ग्रुप 7 दिलीप सांघवी 2,30,560 रुपए -8% सन फार्माक्युटिकल इंडस्ट्रीज 8 अजीम प्रेमजी और परिवार 2,21,250 रुपए 16% विप्रो 9 गोपीचंद हिंदुजा और परिवार 1,85,310 रुपए -4% हिंदुजा ग्रुप 10 राधाकिशन दमाणी और परिवार 1,82,980 रुपए -4% एवेन्यू सुपरमार्ट्स

हर हफ्ते बन रहा नया अरबपति पिछले दो वर्षों में भारत में औसतन हर सप्ताह एक नया अरबपति बना है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत के सबसे धनी व्यक्तियों ने प्रतिदिन 1,991 करोड़ रुपये की दर से संपत्ति अर्जित की है। सबसे ज्यादा फायदा नीरज बजाज के नेतृत्व वाले बजाज परिवार को हुआ और उनकी संपत्ति 69,875 करोड़ रुपये बढ़कर 2.33 लाख करोड़ रुपये हो गई और सूची में वह छठे स्थान पर पहुंच गए हैं।

शाहरुख पहली लिस्ट में, अरविंद श्रीनिवास सबसे युवा अमीरों के क्लब में अब शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) भी सबसे कम उम्र के अरबपतियों की बात करें तो परप्लेक्सिटी के 31 वर्षीय संस्थापक अरविंद श्रीनिवास ने 21,190 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ सूची में जगह बनाई।

जेप्टो के सह-संस्थापक कैवल्य वोहरा (22) और आदित पलिचा (23) भी इस सूची में हैं। शाहरुख खान पहली बार अरबपति क्लब में शामिल हुए और उनकी संपत्ति 12,490 करोड़ रुपये हो गई। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा भी अरबपतियों की सूची में वापस आ गए जब कंपनी के शेयर की कीमत में भारी उछाल के साथ उनकी संपत्ति 15,930 करोड़ रुपये हो गई।