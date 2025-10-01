Hurun Rich List 2025: शाहरुख पहली बार बिलिनेयर क्लब में शामिल, बने दुनिया के सबसे अमीर एक्टर; एक्ट्रेस में ये नंबर-1

Hurun India Rich List 2025 के मुताबिक शाहरुख खान की नेटवर्थ अब 1.4 बिलियन डॉलर यानी करीब 12490 करोड़ रुपए हो गई है। इसी के साथ अब वे दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में नंबर वन हो चुके हैं। 33 साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद शाहरुख पहली बार अरबपति क्लब में शामिल हुए हैं। शाहरुख की संपत्ति अब टेलर स्विफ्ट और टॉम क्रूज से भी ज्यादा है।

नई दिल्ली| शाहरुख खान सिर्फ बॉलीवुड के बादशाह नहीं, अब असली दुनिया के बादशाह भी बन गए हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 (Hurun Rich List 2025) के मुताबिक शाहरुख खान की नेटवर्थ अब 1.4 बिलियन डॉलर यानी करीब 12,490 करोड़ रुपए हो गई है। इसी के साथ अब वे दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में नंबर वन हो चुके हैं।

33 साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद शाहरुख पहली बार अरबपति क्लब में शामिल हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 59 साल के शाहरुख की संपत्ति अब टेलर स्विफ्ट (1.3 बिलियन डॉलर), अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर (1.2 बिलियन डॉलर), जेरी सीनफेल्ड (1.2 बिलियन डॉलर), सेलेना गोमेज़ (720 मिलियन डॉलर) और टॉम क्रूज (600 मिलियन डॉलर) से भी ज्यादा है।

5 सबसे अमीर बॉलीवुड सेलेब्स की लिस्ट भारत में तो शाहरुख (Shah Rukh Khan) पहले से ही सबसे अमीर एक्टर माने जाते हैं। लेकिन इस बार लिस्ट में उनके और बाकी एक्टर्स के बीच का गैप और भी बढ़ गया है। उनकी पार्टनर और दोस्त जूही चावला और उनका परिवार 7,790 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं ऋतिक रोशन 2,160 करोड़ रुपए के साथ तीसरे नंबर पर हैं। जबकि चौथे नंबर पर करण जौहर और पांचवें नंबर पर अमिताभ बच्चन हैं।

इसके अलावा उनकी एक क्रिकेट टीम है- कोलकाता नाइट राइडर्स। इससे भी उनकी कमाई होती है।यानी अब सच में कहा जा सकता है कि "किंग खान" ने बॉलीवुड से लेकर दुनिया की अमीरी की दुनिया तक अपना परचम लहरा दिया है।

आलीशान बंगला और लग्जरी कारें मुंबई के बांद्रा स्थित शाहरुख खान का आलीशान बंगला है- मन्नत, जिसे सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। इशकी वैल्यू करीब 200 करोड़ रुपए है। इसके अलावा लंदन में पार्क लेन में बेहतरीन अपार्टमेंट है। इंग्लैंड में वेकेशन रिट्रीट, बेवर्ली हिल्स में शानदार विला है। वहीं शाहरुख खान ने दुबई, दिल्ली और अलीबाग में भी प्रॉपर्टी में निवेश कर रखा है। लग्जरी कारों की बात करें तो शाहरुख के पास बीएमडब्ल्यू, रॉल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज, बुगाटी, रेंजरोवर और ऑडी समेत करोड़ों की कारें हैं।