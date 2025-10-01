Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hurun Rich List 2025: शाहरुख पहली बार बिलिनेयर क्लब में शामिल, बने दुनिया के सबसे अमीर एक्टर; एक्ट्रेस में ये नंबर-1

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:33 PM (IST)

    Hurun India Rich List 2025 के मुताबिक शाहरुख खान की नेटवर्थ अब 1.4 बिलियन डॉलर यानी करीब 12490 करोड़ रुपए हो गई है। इसी के साथ अब वे दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में नंबर वन हो चुके हैं। 33 साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद शाहरुख पहली बार अरबपति क्लब में शामिल हुए हैं। शाहरुख की संपत्ति अब टेलर स्विफ्ट और टॉम क्रूज से भी ज्यादा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    शाहरुख पहली बार बिलिनेयर क्लब में शामिल, बने दुनिया के सबसे अमीर एक्टर।

    नई दिल्ली| शाहरुख खान सिर्फ बॉलीवुड के बादशाह नहीं, अब असली दुनिया के बादशाह भी बन गए हैं। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 (Hurun Rich List 2025) के मुताबिक शाहरुख खान की नेटवर्थ अब 1.4 बिलियन डॉलर यानी करीब 12,490 करोड़ रुपए हो गई है। इसी के साथ अब वे दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में नंबर वन हो चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    33 साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद शाहरुख पहली बार अरबपति क्लब में शामिल हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 59 साल के शाहरुख की संपत्ति अब टेलर स्विफ्ट (1.3 बिलियन डॉलर), अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर (1.2 बिलियन डॉलर), जेरी सीनफेल्ड (1.2 बिलियन डॉलर), सेलेना गोमेज़ (720 मिलियन डॉलर) और टॉम क्रूज (600 मिलियन डॉलर) से भी ज्यादा है।

    5 सबसे अमीर बॉलीवुड सेलेब्स की लिस्ट

    भारत में तो शाहरुख (Shah Rukh Khan) पहले से ही सबसे अमीर एक्टर माने जाते हैं। लेकिन इस बार लिस्ट में उनके और बाकी एक्टर्स के बीच का गैप और भी बढ़ गया है। उनकी पार्टनर और दोस्त जूही चावला और उनका परिवार 7,790 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर हैं। वहीं ऋतिक रोशन 2,160 करोड़ रुपए के साथ तीसरे नंबर पर हैं। जबकि चौथे नंबर पर करण जौहर और पांचवें नंबर पर अमिताभ बच्चन हैं।

    1 शाहरुख खान 12,490 करोड़ रुपए
    2 जूही चावला & परिवार 7,790 करोड़ रुपए
    3 ऋतिक रोशन 2,160 करोड़ रुपए
    4 करण जौहर & परिवार 1,880 करोड़ रुपए
    5 अमिताभ बच्चन 1,630 करोड़ रुपए

    यह भी पढ़ें- Hurun Rich List: अंबानी फैमिली देश में सबसे अमीर, अदाणी परिवार टॉप-10 से गायब; दूसरे-तीसरे पर कौन? देखें लिस्ट

    कहां से होती है कमाई?

    पिछले साल शाहरुख की संपत्ति 870 मिलियन डॉलर बताई गई थी। सिर्फ एक साल में उनकी नेटवर्थ बढ़कर 1.4 बिलियन डॉलर हो गई। उनकी आमदनी फिल्मों के अलावा रेड चिलीज़ प्रोडक्शन, वीएफएक्स स्टूडियो, क्रिकेट टीमों और खाड़ी देशों में रियल एस्टेट निवेश से भी आती है।

    इसके अलावा उनकी एक क्रिकेट टीम है- कोलकाता नाइट राइडर्स। इससे भी उनकी कमाई होती है।यानी अब सच में कहा जा सकता है कि "किंग खान" ने बॉलीवुड से लेकर दुनिया की अमीरी की दुनिया तक अपना परचम लहरा दिया है।

    आलीशान बंगला और लग्जरी कारें

    मुंबई के बांद्रा स्थित शाहरुख खान का आलीशान बंगला है- मन्नत, जिसे सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। इशकी वैल्यू करीब 200 करोड़ रुपए है। इसके अलावा लंदन में पार्क लेन में बेहतरीन अपार्टमेंट है। इंग्लैंड में वेकेशन रिट्रीट, बेवर्ली हिल्स में शानदार विला है। वहीं शाहरुख खान ने दुबई, दिल्ली और अलीबाग में भी प्रॉपर्टी में निवेश कर रखा है। लग्जरी कारों की बात करें तो शाहरुख के पास बीएमडब्ल्यू, रॉल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज, बुगाटी, रेंजरोवर और ऑडी समेत करोड़ों की कारें हैं।

    नेशनल अवॉर्ड से नवाजे गए "किंग खान"

    हाल ही में शाहरुख खान को नेशनल फिल्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। यह अवॉर्ड उन्हें 2023 में आई फिल्म "जवान" के लिए दिया गया। उन्हें अपनी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया। उनके 33 सालों के फिल्मी करियर में यह उनका पहला नेशनल अवॉर्ड है।