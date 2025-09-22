100 रुपये में नवरत्न कंपनी का शेयर, एक और ऑर्डर मिलने से उछला भाव, पांच साल में दे चुका 600% रिटर्न
कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी सरकारी कंपनी एनबीसीसी इंडिया के शेयर इंट्रा डे में 6 फीसदी तक उछल गए। दरअसल एनबीसीसी (इंडिया) को HUDCO से लगभग 117 करोड़ रुपये के कई वर्क ऑर्डर मिले हैं। सुबह एनबीसीसी (इंडिया) के शेयर 111.20 रुपये पर ओपन हुए और 117.20 रुपये का हाई लगा दिया।
नई दिल्ली। शेयर बाजार में 22 सितंबर को गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन इस मंदी में सरकारी सेक्टर की एक नवरत्न कंपनी के शेयर बड़ी तेजी दिखा रहे हैं। दरअसल, एनबीसीसी (इंडिया) के शेयर (NBCC Share Prices) 6 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी इस सरकारी कंपनी के शेयरों में यह जोरदार तेजी कुछ खबरों के चलते आई है। दरअसल, एनबीसीसी (इंडिया) को आवास एवं शहरी विकास निगम (HUDCO) से लगभग 117 करोड़ रुपये के कई वर्क ऑर्डर मिले हैं। इसके बाद दोनों ही कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है।
सुबह एनबीसीसी (इंडिया) के शेयर 111.20 रुपये पर ओपन हुए और 117.20 रुपये का हाई लगा दिया। फिलहाल, इस सरकारी कंपनी के स्टॉक 6 फीसदी की ज्यादा की तेजी के साथ 117.01 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में एनबीसीसी के शेयरों ने 600 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।
क्या है NBCC और HUDCO के बीच करार
एमओयू की शर्तों के तहत, एनबीसीसी अलग-अलग शहरों में 4 इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स शुरू करेगी।इनमें यूपी के कौशाम्बी, गाजियाबाद में एक कमर्शियल प्लॉट का डेवलपमेंट (23.08 करोड़ रुपये), पंचकुला, हरियाणा में हुडको के स्वामित्व वाले एक प्लॉट का विकास (26.92 करोड़ रुपये), अहमदाबाद, गुजरात में हुडको के क्षेत्रीय कार्यालय में अतिरिक्त ब्लॉकों का निर्माण (63.36 करोड़ रुपये), और नई दिल्ली स्थित एशियाई खेल गाँव परिसर में फ्लैटों का पुनर्निर्माण (3.65 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
इन परियोजनाओं का कुल अनुमानित मूल्य 117 करोड़ रुपये है। एनबीसीसी (इंडिया) तीन प्रमुख क्षेत्रों में काम करती है, इनमें प्रोजेक्ट मैनेंजमेंट कंसल्टेंसी, रियल एस्टेट, और इंजीनियरिंग सेक्टर शामिल हैं।
हाल ही में मिला था 3700 करोड़ का बड़ा ऑर्डर
इससे पहले एनबीसीसी को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अहम इन्फ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मिलने से एनबीसीसी के शेयरों में तेजी देखी गई थी। जयपुर में मिले इस प्रोजेक्ट की वैल्यू लगभग 3,700 करोड़ रुपये है तथा इसे वैधानिक और आंतरिक अनुमोदन मिलने के बाद 30 महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
