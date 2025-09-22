100 रुपये में नवरत्न कंपनी का शेयर, एक और ऑर्डर मिलने से उछला भाव, पांच साल में दे चुका 600% रिटर्न

कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी सरकारी कंपनी एनबीसीसी इंडिया के शेयर इंट्रा डे में 6 फीसदी तक उछल गए। दरअसल एनबीसीसी (इंडिया) को HUDCO से लगभग 117 करोड़ रुपये के कई वर्क ऑर्डर मिले हैं। सुबह एनबीसीसी (इंडिया) के शेयर 111.20 रुपये पर ओपन हुए और 117.20 रुपये का हाई लगा दिया।

नई दिल्ली। शेयर बाजार में 22 सितंबर को गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है, लेकिन इस मंदी में सरकारी सेक्टर की एक नवरत्न कंपनी के शेयर बड़ी तेजी दिखा रहे हैं। दरअसल, एनबीसीसी (इंडिया) के शेयर (NBCC Share Prices) 6 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी इस सरकारी कंपनी के शेयरों में यह जोरदार तेजी कुछ खबरों के चलते आई है। दरअसल, एनबीसीसी (इंडिया) को आवास एवं शहरी विकास निगम (HUDCO) से लगभग 117 करोड़ रुपये के कई वर्क ऑर्डर मिले हैं। इसके बाद दोनों ही कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है।

सुबह एनबीसीसी (इंडिया) के शेयर 111.20 रुपये पर ओपन हुए और 117.20 रुपये का हाई लगा दिया। फिलहाल, इस सरकारी कंपनी के स्टॉक 6 फीसदी की ज्यादा की तेजी के साथ 117.01 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में एनबीसीसी के शेयरों ने 600 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।