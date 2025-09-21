Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Purina Flight: पूर्णिया एयरपोर्ट से अब हर दिन मिलेगी फ्लाइट, कम किराये वाली बस सेवा भी शुरू

    By Manoj Kumar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 09:47 PM (IST)

    पूर्णिया एयरपोर्ट को दोहरी खुशी मिली है। अब यहाँ से हर दिन हवाई जहाज उड़ान भरेंगे। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि तकनीकी समस्या दूर हो गई है। शहर से एयरपोर्ट के लिए जिला प्रशासन ने बस सेवा शुरू की है जिसका किराया मात्र 30 रुपये होगा। प्रधानमंत्री ने 15 सितंबर को एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    अब हर दिन उड़ान भरने को तैयार पूर्णिया एयरपोर्ट। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पूर्णिया। पूर्णिया एयरपोर्ट को एक साथ दो-दो उपलब्धियां हासिल हुई हैं। यहां से अब सप्ताह में सभी दिन हवाई जहाज उड़ सकेंगे।

    एयरपोर्ट डायरेक्टर डीपी गुप्ता ने बताया कि यहां से साप्ताहिक उड़ान भरने वाली एयरलाइंस अब पूर्णिया एयरपोर्ट से रोज उड़ सकेंगी।

    केंद्रीय रक्षा विभाग एवं संबंधित विभागों के निर्देश पर तकनीकी समस्या दूर कर ली गई है। अब तक सप्ताह में यहां से सिर्फ छह दिन ही फ्लाइट की सुविधा प्राप्त थी।

    साथ ही यात्रियों के लिए दूसरी सुविधा का भी एलान हुआ है। पूर्णिया शहर से यात्रियों को एयरपोर्ट ले जाने और लाने के लिए जिला प्रशासन बस सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके लिए मात्र 30 रुपये किराया देना होगा।

    पूर्णिया एयरपोर्ट से दो उपलब्धियों के जुड़ने से यहां के यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत 15 सितंबर को किया है। इसके बाद से यहां सुचारू रूप से कामर्शियल विमान उड़ रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेहद खास है एयरपोर्ट

    दरअसल, कोलकाता के बाद पूर्णिया पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट का रनवे 2800 मीटर लंबा है, जो बिहार में सबसे लंबा है। इस एयरपोर्ट पर एयरबस, बोइंग और एयरलैंड जैसे विश्व के सबसे बड़े कामर्शियल प्लेन उतारे जा सकते हैं।

    पटना, गया व दरभंगा के बाद पूर्णिया बिहार का चौथा एयरपोर्ट है। उद्घाटन के दिन से ही यहां से फ्लाइट सर्विस शुरू हो गई है। पहले दिन कोलकाता के लिए स्टार एयर की फ्लाइट को प्रधानमंत्री ने स्वयं हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

    संजय घोड़ावत समूह की विमानन इकाई स्टार एयर ने पूर्णिया से अहमदाबाद और कोलकाता के लिए नई फ्लाइट्स की शुरुआत की है।

    अभी चार दिन ही चालू है उड़ान

    स्टार एयर अहमदाबाद और पूर्णिया के बीच सप्ताह में चार फ्लाइट्स सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चला रही है। पूर्णिया और कोलकाता के बीच सप्ताह में तीन उड़ानें सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को संचालित हो रहे हैं।

    इंडिगो एयरलाइंस भी यहां से सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को कोलकाता के लिए हवाई सेवा दे रही है। दिल्ली, मुंबई व हैदराबाद के लिए भी फ्लाइट यहां से शुरू होने वाली है। इसके लिए कई एयरलाइंस कंपनियां प्रयासरत हैं।

    अब सप्ताह में सातों दिन यहां से विमान सेवा की शुरुआत हो जाएगी। इधर, एयरपोर्ट जाने-आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने शहर से एयरपोर्ट तक सरकारी लग्जरी बस चलाने की घोषणा की है। यह बस सीसीटीवी से लैस होगी तथा सभी सुविधाएं इसमें मौजूद रहेंगी।

    यह बस गुलाबबाग जीरो माइल से पूर्णिया रेलवे जंक्शन होकर खुश्कीबाग, लाइनबाजार, गिरजा चौक, मधुबनी होकर एयरपोर्ट जाएगी। यात्रियों को इसके लिए मात्र 30 रुपये किराया देना होगा।

    यह भी पढ़ें- बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी! केंद्र सरकार ने जारी की मखाना बोर्ड के गठन की अधिसूचना

    यह भी पढ़ें- Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी संभालेंगी मोर्चा, मोतीहारी में होगी पहली सभा