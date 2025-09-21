Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी संभालेंगी मोर्चा, मोतिहारी में होगी पहली सभा

राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 26 सितंबर को बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा करेंगी। यह सभा मोतिहारी में आयोजित की जाएगी।

प्रियंका गांधी के इस दौरे को पार्टी की बिहार में चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पटना के सदाकत आश्रम में भी उनका कार्यक्रम तय है, जहां वे महिलाओं से सीधे बातचीत करेंगी।

कांग्रेस से आधिकारिक रूप से मिली जानकारी के अनुसार, 26 सितंबर को दोपहर करीब एक बजे मोतिहारी के गांधी मैदान में प्रियंका गांधी की पहली चुनावी सभा होगी। वे दोपहर करीब 12.30 बजे मोतिहारी पहुंचेंगी।

इसके पहले प्रियंका गांधी राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने बिहार आई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उनकी यह पहली सभा है, जो बिहार में होगी।

मोतिहारी के साथ वे पटना भी आएंगी और कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में महिला संवाद करेंगी। यह महिला संवाद विशेष महत्व रखता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी और उनकी समस्याओं को सामने लाना कांग्रेस की प्राथमिकता है।