    Bihar Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी संभालेंगी मोर्चा, मोतिहारी में होगी पहली सभा

    By Sunil Raj Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 08:50 PM (IST)

    कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 26 सितंबर को बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा मोतिहारी में करेंगी। इसके बाद पटना के सदाकत आश्रम में वे महिलाओं से मिलेंगी और संवाद करेंगी। इस दौरे को बिहार में कांग्रेस की चुनावी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिसका उद्देश्य मतदाताओं के बीच सक्रियता बढ़ाना और पार्टी की पकड़ मजबूत करना है।

    प्रियंका गांधी की बिहार चुनाव प्रचार में एंट्री। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 26 सितंबर को बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा करेंगी। यह सभा मोतिहारी में आयोजित की जाएगी।

    प्रियंका गांधी के इस दौरे को पार्टी की बिहार में चुनावी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। पटना के सदाकत आश्रम में भी उनका कार्यक्रम तय है, जहां वे महिलाओं से सीधे बातचीत करेंगी।

    कांग्रेस से आधिकारिक रूप से मिली जानकारी के अनुसार, 26 सितंबर को दोपहर करीब एक बजे मोतिहारी के गांधी मैदान में प्रियंका गांधी की पहली चुनावी सभा होगी। वे दोपहर करीब 12.30 बजे मोतिहारी पहुंचेंगी।

    इसके पहले प्रियंका गांधी राहुल की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने बिहार आई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले उनकी यह पहली सभा है, जो बिहार में होगी।

    मोतिहारी के साथ वे पटना भी आएंगी और कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में महिला संवाद करेंगी। यह महिला संवाद विशेष महत्व रखता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी और उनकी समस्याओं को सामने लाना कांग्रेस की प्राथमिकता है।

    कांग्रेस नेताओं का मानना है कि प्रियंका गांधी का यह दौरा पार्टी को मतदाताओं के बीच सक्रियता दिखाने और चुनावी मैदान में ऊर्जा भरने का अवसर देगा। मोतिहारी की सभा में प्रदेश और स्थानीय नेताओं की उपस्थिति भी सुनिश्चित की गई है।

    वहीं, पटना में महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण रहेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रियंका गांधी का यह बिहार दौरा सिर्फ चुनावी रैली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस के सामाजिक संपर्क और वोटर बेस को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है।

    पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि इस दौरे से स्थानीय जनता में उत्साह बढ़ेगा और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की पकड़ मजबूत होगी।

    यहां बता दें कि पूर्व में उनके पूर्णिया में चुनावी सभा का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसे बदलकर मोतिहारी किया गया है।

