ये क्या? स्वदेशी नारे के बीच सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश लिमिट बढ़ाने की तैयारी; SBI-PNB समेत इन पर पड़ सकता है असर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी अपील के बीच सरकार सरकारी बैंकों (PSB) में विदेशी निवेश की सीमा 20% से बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य बैंकों को पूंजी जुटाने में सक्षम बनाना है। सरकार अपनी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय हालत में सुधार हुआ है जिससे वे विकसित भारत 2047 में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

नई दिल्ली। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए एक बार फिर से स्वदेशी चीजें अपनाने की अपील की। पर अब सरकार सरकारी बैंकों (PSB) में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकारी बैंकों में मौजूदा विदेश निवेश (FDI) की लिमिट 20% है, जिसे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार का इरादा सरकारी बैंकों को ऐसे संस्थानों के तौर पर मजबूत करना है जो आसानी से पूँजी जुटा सकें। हालांकि सरकार अपनी हिस्सेदारी 51% से कम नहीं करेगी, जबकि विदेशी हिस्सेदारी को और हिस्सेदारी बढ़ाने की अनुमति देगी, जिससे इन बैंकों का पब्लिक कैरेक्टर बेहतर होगा।

सरकारी बैंकों की फाइनेंशियल हालत में सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपनी फाइनेंशियल हालत में काफी सुधार किया है। मार्च के अंत तक इनका जॉइंट एनपीए रेशियो ग्रॉस एडवांसेज के 2.58% पर आ गया, जो मार्च 2021 में 9.11% था। प्रॉफिट 1.04 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये हो गया, और डिविडेंड पेमेंट 20,964 करोड़ रुपये से बढ़कर 34,990 करोड़ रुपये हो गया।

ये हैं प्रमुख सरकारी बैंक SBI

PNB

बैंक ऑफ बड़ौदा

केनरा बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ इंडिया

इंडियन बैंक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

यूको बैंक

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

इंडियन ओवरसीज बैंक प्राइवेट बैंकों के लिए क्या है लिमिट फिलहाल सरकारी बैंकों में FDI की सीमा 20% है और वोटिंग राइट इससे भी कम - अधिकतम 10% - है। वहीं प्राइवेट बैंकों के मामले में FDI लिमिट 74% है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सरकारी बैंकों के कैरेक्टर और उनके बोर्ड की निर्णय लेने की क्षमता से समझौता किए बिना इस FDI और वोटिंग स्ट्रक्चर में कैसे ढील दी जा सकती है।