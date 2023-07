ज्यादा पेंशन से पाने का आखिरी मौका, जानिए कौन-कौन कर सकता है इसके लिए आवेदन

EPFO अगर आप भी ज्यादा पेंशन के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आपके पास अभी भी दो दिन का मौका है। सरकार ने हाई पेंशन अप्लाई करने के लिए 11 जुलाई 2023 की आखिरी समय सीमा दी है। इसके लिए अभी तक कई लोगों ने आवेदन दे दिया है। अगर आपने अभी तक इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपको जल्द ही अप्लाई कर देना चाहिए।

EPFO: only two days left for higher pension

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आप भी ज्यादा पेंशन के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो ये मौका अब खत्म होने वाली है। आपके पास सिर्फ दो दिन का समय बचा है। सरकार ने इसके लिए 1 जुलाई 2023 ,की आखिरी डेट तय की है। इसका मतलब है कि इस हफ्ते के मंगलवार तक ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले इसकी डेडलाइन को दो बार बढ़ा दिया गया था। अब इसकी डेट को बढ़ाने का संभावना कम है। अगर आप भी इसमें आवेदन देना चाहते हैं तो ये आपके पास अभी भी मौका है। ईपीएफओ की गाइडलाइंस ईपीएफओ ने इस साल ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के तहत ईपीएफओ के उम्मीदवार अब ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।अभी तक मैक्सिमम 15,000 रुपये की सैलरी पर 8.33 फीसदी तक का पेंशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको बेसिक सैलरी पर भी 8.33 फीसदी तक का पेंशन मिल सकता है। इसका मतलब है कि अब कर्मचारी और कंपनी एक साथ ही साइन अप करके इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। क्या आप कर सकते हैं अप्लाई आप को ईपीएफओ के ऑफिस जाकर इसके लिए अप्लाई करना होगा। अगर आपने और नियोक्ता ने 5,000 रुपये और 6,500 रुपये ये ज्यादा वेतन के लिए योगदान दिया था। वो कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 से पहले से ही इसेक मेंबर है तो वो भी हाई पेंशन के लिए आवेदन दे सकते हैं। इन दस्तावेज की होगी जरूरत आपको आवेदन करते वक्त कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको यूएएन, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ईपीएफ अकाउंट में वेतन सीमा से ऊपर किए गए भुगतान का प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। इसके लिए आवेदक को ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना होगा। इसके लिए आवेदक की सैलरी बेसिक सैलरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

Edited By: Priyanka Kumari