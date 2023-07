Cyient DLM IPO की बंपर लिस्टिंग, हर शेयर पर निवेशकों को हुआ प्रति शेयर 51 फीसदी का फायदा

Cyient DLM IPO Listing भारतीय शेयर बाजार में आज Cyient DLM के आईपीओ ने एंट्री ले ली है। कंपनी ने बाजार में आज शानदार एंट्री की है। निवेशकों ने इस कंपनी के आईपीओ में जमकर पैसे लगाए हैं। आइए जानते हैं कि इस कंपनी के एक शेयर से निवेशकों को कितना फीसदी का फायदा मिल रहा है। (जागरण फाइल फोटो)

Cyient DLM IPO: Cyient DLM IPO Listing on share market

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय शेयर बाजार में आज सबका फोकस साइंट डीएलएम के आईपीओ पर रहेगा। ये साइंट की सहायक कंपनी है। इस साल कंपनी ने 51 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। साइंट डीएलएम आज शेयर बाजार में लिस्ट हो गई है। इस कंपनी के आईपीओ में रिटल इंवेस्टर ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है। उनको लिए इश्यू का आरक्षित हिस्सा 52.17 गुना सब्सक्राइब हुआ है। इसके बाद आज 265 रुपये की कीमत से शेयर जारी किये गए हैं। आज बाजार में Cyient DLM कंपनी के शेयर 401रुपये की कीमत से आए हैं। इसका मतलब कि आज जब इस कंपनी के शेयर को बाजार में लिस्ट किया गया था तब इसके शेयर 401 रुपये के थे। ऐसे में निवेशकों को 51 फीसदी का मुनाफा मिला है। अभी भी कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी ने एंप्लॉयूज को 15 रुपये के डिस्काउंट पर शेयर दिया है। इससे वो ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर बीएसई पर 413.20 के भाव पर थे। इस भाव से आईपीओ के निवेशकों को 56 फीसदी तक मुनाफा मिला है। रिटेल इंवेस्टर ने करा सबसे ज्यादा निवेश कंपनी ने अपना आईपीओ 27 जून-30 जून के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को रिटेल निवेशक ने सबसे ज्यादा पसंद किया है। खुदरा निवेशक का आरक्षित 52.17 गुना सब्स्क्राइब हुआ है। इस आईपीओ में क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स का हिस्सा 95.87 गुना और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स का हिस्सा 47.75 गुना है। अगर ओवरऑल इश्यू को देखा जाए तो ये 71.35 गुना है। आईपीओ का उद्देश्य कंपनी इस आईपीओ के जरिये अपने 291 करोड़ रुपये का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। इसी के साथ 43.57 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर की फंडिंग में देगी। कंपनी अपना कर्ज उतारने के लिए 160,9 करोड़ रुपये का इस्तेमाल करेगी। इसी के साथ वो आम कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी।

Edited By: Priyanka Kumari