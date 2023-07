ideaForge IPO: आज खुलने वाला है इस कंपनी का आईपीओ, जानें प्राइस बैंड से वैल्यूएशन तक की डिटेल

ideaForge IPO आज बाजार में सबका ध्यान ideaForge के आईपीओ पर रहेगा। आज से इस कंपनी के आईपीओ निवेशकों के लिए खोले जा रहे हैं। निवेशक ड्रोन डेस्टिनेशन के लिए 7 जुलाई 2023 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे जो 11 जुलाई को बंद होंगे। आइए जानते हैं इस बार कंपनी द्वारा कितना प्राइस बैंड तय किया गया है? (जागरण फाइल फोटो)

ideaForge IPO: best ipo to buy this week

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड का आईपीओ आज से खुलने वाला है। अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास ये एक शानदार मौका है। आप इस कंपनी के आईपीओ को खरीद सकते हैं। बीएसई वेबसाइट के अनुसार 7 जुलाई 2023 यानी कि आज आइडियाफोर्ज आईपीओ की लिस्टिंग की जाएगी। इसका मतलब ये हैं कि आज बाजार में सबका फोकस इस कंपनी का आईपीओ पर रहेगी। कंपनी ने इतना प्राइस बैंड तय किया है कंपनी के शेयर का अलॉटमेंट 14 जुलाई यानी कि ठीक एक हफ्ते के बाद किया जाएगा। वहीं 19 जुलाई को ये कंपनी लिस्टेड हो जाएगी। कंपनी ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 62-65 रुपये प्रति शेयर तय किया है। एक लॉट में केवल 2,000 शेयरों पर ही बोली लगाई जा सकती है। कंपनी के आईपीओ में से 50 फीसदी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल खरीदारों के लिए रिजर्व किया गया है। इसके बाद 15 प्रतिशत नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और 35 फीसदी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आरक्षित किया गया है। कंपनी के आईपीओ का उद्देश्य कंपनी इस आईपीओ से 44.20 करोड़ रुपये जुटाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए 60 लाख शेयरों का एक फ्रेश इक्विटी इश्यू है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये निर्धारित किया गया है। कंपनी आईपीओ के द्वारा जुटाए पैसों का इस्तेमाल नए ड्रोन खरीदने, कैपिटल एक्सपेंडिचर और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पीरा करने के लिए करेगी। इस इश्यू के लीड मैनेज के तौर पर नारनोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा इस कंपनी के आईपीओ के एडवाइजर लॉन्गव्यू रिसर्च एंड एडवाइजरी और पीएलएस कैपिटल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड होंगे। वित्त वर्ष 2022-23 को खत्म हुए साल में कंपनी का रेवन्यू 12.07 करोड़ रुपये था। इसी के साथ नेट प्रॉफिट 2.44 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था।

Edited By: Priyanka Kumari