Senco Gold IPO खरीदने के लिए निवेशकों की होड़, दूसरे दिन ढाई गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ ऑफर

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। ज्वेलरी कंपनी सेंको गोल्ड के आईपीओ को बुधवार को 2.68 गुना ना सब्सक्राइब कर दिया गया है। कंपनी ने इश्यू के जरिए 405 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी की है। इसके लिए कंपनी को अभी तक 2,52,28,190 शेयरों के लिए बोलियां मिली है। वहीं कंपनी ने 94,18,603 शेयरों का ऑफर दिया है। यह सूचना एनएसई पर एक अपडेट द्वारा दी गई है। इनके लिए इतना हिस्सा किया गया रिजर्व कंपनी ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए 27 प्रतिशत सब्सक्राइब हुआ। वहीं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए 3.58 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स (RII) को 3.67 गुना अभिदान मिला। सेनको गोल्ड का आईपीओ सेंको गोल्ड इश्यू के जरिये 405 करोड़ रुपये को जुटाने के लिए तैयारी कर रहा है। इसके लिए कंपनी ने 270 करोड़ रुपये तक का फ्रेश इश्यू जारी किये हैं। जिनमें से 135 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल है। इसके लिए कंपनी ने 301-317 रुपये प्रति शेयर की कीमत तय की है। सेंको गोल्ड लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसने निवेशकों से 121.5 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी का उद्देश्य कंपनी इस आईपीओ में से 196 करोड़ रुपये का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए करेगी। बाकी की शेष राशि का इस्तेमाल जनरल कॉरपोरेट कामकाज के लिए किया जाएगा। कंपनी के बारे में सेंको गोल्ड लिमिटेड कंपनी कोलकाता में स्थित है। कंपनी के 13 राज्यों में 140 शोरूम हैं। इसमें से कुल 63 फीसदी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। यह अपने प्रोडक्ट को विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से भी बेचती है। यह अपने आभूषणों का थोक निर्यात करता है। ये मुख्य रूप से दुबई, मलेशिया और सिंगापुर में अपने उत्पाद को भेजती है।

