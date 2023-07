Aadhaar Card: कितने तरह का होता है आधार कार्ड, कहां होता है इनका इस्तेमाल? जानिए सभी के फायदे

Types Of Aadhaar Card आधार कार्ड एक आईडी प्रूफ के तौर पर काम करती है। ये हमारे पहचान के तौर पर काम करती है। क्या आप जानते हैं कि आधार कार्ड कितने टाइप के होते हैं। आप इस कार्ड के लिए कहां अप्लाई कर सकते हैं। इस आर्टिकल के जरिये इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं। (जागर फाइल फोटो)

Types Of Aadhaar Card: जानिए इसके फायदे और कहां करें आवेदन

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Aadhaar Card Type: देश में हर नागरिक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसका इस्तेमाल कई सरकारी कामों के साथ पर्सनल कामों के तौर पर भी काम करते हैं. आधार कार्ड पर मौजूद नंबर 12 अंकों का आइडेंटिटी नंबर होता है जो यूआईडीएआई (UIDAI) के जरिये जारी किया जाता है। देश में 4 तरह के आधार कार्ड होते हैं। आप अपना आधार कार्ड को 4 फॉर्मेट में बना सकते हैं। लोगों की सुविधा के लिए यूआईडीएआई ने यह सुविधा शुरू की है। यूआईडीएआई के वेबसाइट के मुताबिक आधार कार्ड के सभी फॉर्मेट से वैध हैं। आइए, जानते हैं कि 4 तरह के आधार कार्ड होते हैं। आधार लेटर यह एक पेपर बेस्ट लेटर होता है। इस लेटर में आधार कार्ड के जारी होने के तारीख के साथ साथ एक सुरक्षित क्यूआर कोड होता है। आपको इस लेटर बनाने के लिए बायोमेट्रिक अपडेट करवाना जरूरी होता है। इस आधार लेटर को बनवाने के लिए आपको कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपका आधार कार्ड खो जाता है तो आप यूआईडीएआई के वेबसाइट पर जाकर 50 रुपये का चार्ज देकर नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आधार पीवीसी कार्ड आधार पीवीसी कार्ड एक हल्के और टिकाऊ कार्ड होता है। इस कार्ड में डिजिटल साइन वाला क्यूआर कोड और आपकी फोटो और आधार नंबर होता है। इस कार्ड को पोस्ट द्वारा आवेदक के पते पर भेजा जाता है। आपको इस कार्ड को बनवाने के लिए यूआईडीएआई के वेबसाइट पर 50 रुपये का शुल्क के भुगतान के साथ अप्लाई कर सकते हैं। एम-आधार यह एक तरह का मोबाइल एप्लिकेशन होता है। यह आधार संख्या को CIDR के साथ रजिस्टर करने के साथ अपने आधार रिकॉर्ड ले जाने के लिए एक इंटरफेस के तौर पर काम करता है। इसमें आधार नंबर के साथ फोटो भी शामिल होता है। इसके साथ ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए इसमें एक क्यूआर कोड भी होता है। आप इस कार्ड को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ई-आधार ई-आधार के नाम से ही पता चल जाता है कि ये आधार कार्ड का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। इसमें ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए एक क्यूआर कोड होता है। आप अपने रजिस्टर मोबाइल के जरिये ई-आधर को यूआईडीएआई के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

Edited By: Priyanka Kumari