Aadhar Card Update: 10 साल पुराना हो गया है आपका आधार तो जरूर कराएं अपडेट, 14 सितंबर तक नहीं लगेगा शुल्क

10 साल पुराना हो गया है आपका आधार तो जरूर कराएं अपडेट

बहजोई, जागरण संवाददाता। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा जिले में आधार अपडेट के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे नागरिक अपना आधार अपडेट आसानी से करा सके। अब इसे अपडेट कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सीडीओ कमलेश सचान ने शनिवार को बताया कि आधार एक अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि इसलिए इसका अपडेट होना जरूरी और लाभदायक है। अगर आपका आधार अपडेट होता है किसी असुविधा से बचा जा सकता है। 50 रुपये में आधार केंद्र पर हो जाएगा आधार अपडेट आधार में एक खास फीचर है कि आप इसे आसानी से अपडेट करा सकते है। विशेष तौर पर अपना पता और मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखें। अगर आधार बने हुए 10 साल या उससे अधिक हो गए है तो अपना आधार अपडेट जरूर करायें । इसके लिए अपने पते का प्रमाण और पहचान का प्रमाण लेकर अपने नजदीकी आधार केंद्र आए और अपना आधार अपडेट कराये। जिसका निर्धारित शुल्क 50 रुपये है। ऑनलाइन भी करा सकते हैं अडेट इसे ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते है, इसके लिए 14 सितंबर 2023 तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आप अपने आधार में ऑनलाइन अपडेट करते समय किसी प्रकार का डेमोग्राफिक परिवर्तन चाहते है तो आपको 50 रुपये का शुल्क देना होगा। आप आधार भुवन पोर्टल https://bhuvan.nrsc.gov.in/aadhaar/ के माध्यम से भी अपने नजदीकी आधार केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते है।

