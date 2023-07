Sawan Ki Shivratri: कांवड़ चढ़ाने की लगी होड़, शिवरात्रि पर संभल में शिवालयों पर उमड़ा भक्तों का सैलाब

Sawan Ki Shivratri Sambhal News सावन की शिवरात्रि पर मंदिरों में दिखा आस्था का सैलाब। शहर के शिव मंदिरों के साथ ही ग्रामीणांचल में भी कांवड़ चढाने की लगी रही होड़। सुबह चार बजे से लग गई थी लाइन। शिवरात्रि पर गंगाजल से अभिषेक करने की प्राचीन परंपरा रही है। इस बार सावन अधिकमास पड़ने के कारण 59 दिनों के हैं।

Sawan ki shivratri: सावन के शिवरात्रि पर मंदिरों में दिखा आस्था का सैलाब।

संभल, जागरण संवाददाता। सावन की शिवरात्रि को लेकर शनिवार की सुबह चार बजे से ही जिले के मंदिरों में कांवड चढाने की होड़ लग गई थी। कांवड़ियों के साथ ही आम जन भी मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना किए। भोले बाबा पर जलाभिषेक के साथ ही उनका पूजन अर्चन किया गया। सुबह चार बजे से शहर के सूर्य कुंड मंदिर, पातालेश्वर शिव मंदिर, नर्मदेश्वर शिव मंदिर, बहजोई के सादात बाड़ी मंदिर के अलावा चंदौसी के मूंछों वाले शिव मंदिर पर भक्तों का रेला दिखाई देने लगा। चार बजे से लाइन लग गई। आधा किलोमीटर लंबी लाइन सादातबाडी में तो यह लाइन आधा किलोमीटर से भी ज्यादा रही। पातालेश्वर शिव मंदिर का प्रांगण अंदर तक भर गया था। सूर्य कुंड मंदिर गेट पर धतूरा, बेलपत्र, पुष्प आदि की दुकानों पर भी भीड़ दिखी। मंदिर के आगे सैकड़ों की संख्या में बाइक भी लगी थी। यहां जोया के रास्ते रायसत्ती होकर आने वाले कांवड़ियों में से अधिकांश ने अपनी कांवड़ चढाई। हर हर महादेव के जयघोष से शिव मंदिर गूंज उठे। मंदिरों के गेट पर कांवड़ियों के डीजे के वाहन से भोले का उद्घोष करती ध्वनि ने पूरे क्षेत्र को ही शिव मय कर दिया था। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, मंदिरों के बाहर तैनात रही फोर्स सावन की शिवरात्रि को लेकर मंदिरों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मंदिरों के बाहर पर्याप्त पुलिस फोर्स की तैनाती दिखी। पूरे मंदिर परिसर के बाहर के हिस्से को घेर लिया गया था। पुलिसकर्मी ही यातायात को भी संभाल रहे थे।

