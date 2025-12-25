Language
    पिपरासी में 746 एकड़ और मधुबनी में 23.67 एकड़ बेतिया राज की भूमि पर चलेगा बुलडोजर, नोटिस जारी

    By Sumant Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:28 PM (IST)

    बिहार के पिपरासी में 746 एकड़ और मधुबनी में 23.67 एकड़ बेतिया राज की भूमि पर बुलडोजर चलेगा। भूमि पर अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी कर दिया गया ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, पिपरासी। स्थानीय अंचल कार्यालय क्षेत्र में बेतिया राज की 746 एकड़ और मधुबनी अंचल कार्यालय क्षेत्र में 23.67 एकड़ भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। पिपरासी सीओ शशिकांत यादव ने बताया कि 746 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण करने वाले करीब 80 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है।

    उन्होंने बताया कि सभी लोगों से जमीन से संबंधित कागजात की मांग की गई है। कागजात नहीं प्रस्तुत करने पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी।

    वहीं, मधुबनी सीओ नंदलाल राम ने बताया कि 23.67 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण करने वाले करीब 70 लोगों पर नोटिस जारी किया गया है। बहुत जल्द भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इसकी अग्रसर करवाई किया जा रही है।

    उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने के बाद अतिक्रमण करने वालों का हाथ पांव फूल रहा है। सीओ ने कहा कि भूमि का कागजात प्रस्तुत नहीं करने वाले की भूमि पर बुलडोजर चलाया जाएगा।

