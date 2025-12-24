Language
    Bihar Bhumi: दाखिल-खारिज और परिमार्जन के लिए RTPS काउंटर पर मिलेगी CSE काउंटर की सुविधा

    By Abu Sabir Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:37 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण में दाखिल-खारिज और परिमार्जन के लिए आरटीपीएस काउंटर पर अब सीएसई काउंटर की सुविधा मिलेगी। इससे नागरिकों को राजस्व और भूमि सुधार विभाग से ...और पढ़ें

    Hero Image

    नर्मदा श्रीवास्तव, सीओ। जागरण

    संवाद सहयोगी, बगहा। अब दाखिल-खारिज, परिमार्जन सहित अन्य भूमि संबंधित कार्यों के लिए किसानों और भूमिधारकों को राहत मिलने वाली है। राजस्व विभाग के निर्देश पर आरटीपीएस काउंटर पर सीएसई (कॉमन सर्विस एंट्रेंस) काउंटर की सुविधा शुरू की जा रही है। इससे किसानों को एक ही स्थान पर निर्धारित सरकारी शुल्क पर आवेदन जमा करने की सुविधा मिलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंचलाधिकारी नर्मदा श्रीवास्तव ने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत भूमि से जुड़े मामलों में आवेदन सीएसई काउंटर के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। किसान एवं भूमिधारक अब सीधे आरटीपीएस काउंटर पर पहुंचकर दाखिल-खारिज, परिमार्जन, सुधार एवं अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा तय शुल्क ही लिया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि आवेदन जमा करने का कार्य बीएलई (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर/इंटरप्रिमियम) के माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होगी। इस पहल से बिचौलियों और निजी कंप्यूटर संचालकों की मनमानी पर रोक लगेगी, जो अब तक किसानों से अधिक शुल्क वसूल करते थे।

    सीओ ने कहा कि नई व्यवस्था से किसानों का समय और पैसा दोनों बचेगा। साथ ही आवेदन की स्थिति की जानकारी भी उन्हें समय-समय पर मिलती रहेगी। इससे राजस्व मामलों के निष्पादन में भी तेजी आएगी और शिकायतों में कमी होगी। फिलहाल सीएसई काउंटर खोलने की तैयारी अंतिम चरण में है। आवश्यक संसाधन और तकनीकी व्यवस्था लगभग पूरी कर ली गई है। जल्द ही इस सुविधा का विधिवत शुभारंभ कर दिया जाएगा।

    प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे निजी एजेंटों या दलालों के झांसे में न आएं और निर्धारित शुल्क पर ही सरकारी काउंटर से सेवाओं का लाभ उठाएं।