आरओबी और नई ट्रेनों की सौगात, दोहरीकरण और अमृत स्टेशन में पिछड़ा समस्तीपुर रेल मंडल

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। वर्ष 2025 में समस्तीपुर रेल मंडल ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। भोला टाकीज और मुक्तापुर रेल गुमटी पर आरओबी को स्वीकृति मिली, जिसमें भोला टॉकिज आरओबी का निर्माण शुरू हुआ। दरभंगा-सीसो हॉल्ट, बिथान और अलौली स्टेशन चालू किए गए।

हसनपुर रोड जंक्शन से नई दिल्ली के लिए ट्रेन की शुरुआत हुई। सहरसा-मानसी रेलखंड के दोहरीकरण की डीपीआर तैयार की गई तथा पूर्णिया कोर्ट में वाशिंग पिट को मंजूरी मिली। समस्तीपुर मंडल कार्यालय में केंद्रीकृत कंट्रोल रूम और समस्तीपुर स्टेशन पर महिला बैरक 'जानकी' की शुरुआत भी की गई। हालांकि, समस्तीपुर, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर सहित 22 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित करने का कार्य पूरा नहीं हो सका। इसके अलावा समस्तीपुर-दरभंगा और हसनपुर रोड-कुसेश्वरस्थान रेलखंड के दोहरीकरण का काम भी अधूरा रहा।

इन कामों में मिली सफलता: हसनपुर रोड जंक्शन से नई दिल्ली के लिए ट्रेन की शुरुआत से लंबी दूरी के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिली। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत सहरसा-मानसी रेलखंड के दोहरीकरण के लिए डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की गई। वहीं, पूर्णिया कोर्ट में वाशिंग पिट को स्वीकृति मिली, जिससे परिचालन क्षमता बढ़ेगी।

इन मोर्चों पर पीछे रहा मंडल: हालांकि, कई बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट इस वर्ष भी पूरे नहीं हो सके। समस्तीपुर, सहरसा, दरभंगा सहित अन्य 22 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित करने का कार्य तय समय में पूरा नहीं हो पाया।