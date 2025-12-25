कोहरे के कारण तीन जोड़ी ट्रेनों का परिचालन रद, यात्रा से पहले जरूर देखें सूची

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Train Cancelled Due to Fog: घने कोहरे के कारण संरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे ने तीन जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है। वहीं, कोहरे और रेल लाइन कार्य के चलते दो दर्जन से अधिक ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं।

इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। ये ट्रेनें रद 55122 सिवान–समस्तीपुर पैसेंजर – 1 फरवरी तक रद

55121 समस्तीपुर–सिवान पैसेंजर – 1 फरवरी तक रद

55098 गोरखपुर कैंट–नरकटियागंज पैसेंजर – 31 जनवरी तक रद

55097 गोरखपुर कैंट–नरकटियागंज पैसेंजर – 1 फरवरी तक रद रहेगी कोहरे और ब्लॉक से बिगड़ी ट्रेनों की रफ्तार ठंड और घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। वहीं, कई स्थानों पर रेल लाइन कार्य और ब्लॉक के चलते ट्रेनों को रास्ते में रोकना पड़ रहा है। इसके कारण अप और डाउन दोनों रूटों पर करीब दो दर्जन ट्रेनें लेट हो गई हैं। कई ट्रेनें एक घंटे से लेकर 13 घंटे तक देरी से पहुंच रही हैं।

दिल्ली से आने वाली कई प्रमुख ट्रेनें घंटों देरी से पहुंचीं। वहीं, हाजीपुर में गार्डर चढ़ाने के लिए लगाए गए तीन घंटे के ब्लॉक के कारण भी कई ट्रेनें रास्ते में फंसी रहीं। इससे ठंड में सफर कर रहे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई।

प्लेटफॉर्म पर ही गुजर रहा यात्रियों का समय ट्रेनों की अनिश्चित देरी के कारण यात्रियों को स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ठंड और कोहरे के बीच दूर-दराज से पहुंचे यात्रियों के लिए वापस लौटना भी संभव नहीं हो पा रहा है। मुजफ्फरपुर जंक्शन के वेटिंग रूम में तो कहीं फर्श पर प्लास्टिक बिछाकर यात्री बैठे नजर आए।

वेटिंग हॉल में बैठे यात्री समर कुमार ने बताया कि वे मौर्य एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले थे, लेकिन ट्रेन की देरी का स्पष्ट कारण नहीं बताया जा रहा। बाद में हाजीपुर में गार्डर चढ़ाने के कारण ब्लॉक की जानकारी मिली। इसी तरह कई यात्री दिल्ली, मुंबई और झारखंड की ओर जाने के लिए घंटों से प्रतीक्षा कर रहे हैं।