    छोटी सी भूल और पूरी प्लानिंग चौपट, कार से चोरी करने आए बदमाशों को ग्रामीणों ने दबोचा

    By Manish Kumar Roy Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:59 PM (IST)

    Villagers Caught Thief: बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने एक किराना दुकान में चोरी करते हुए एक चोर को पकड़ लिया, जबकि ती ...और पढ़ें

    Villagers Caught Thief: ताजपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए आरोपी को हिरासत में ले लिया। जागरण

    संवाद सहयोगी, मोरवा (समस्तीपुर)। Shop Theft Swift Dzire ताजपुर थाना क्षेत्र की चकपहार पंचायत अंतर्गत कमतौल गांव के राजेंद्र चौक पर मंगलवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात टल गई। उजले रंग की स्विफ्ट डिजायर कार से पहुंचे चार बदमाशों ने एक किराना दुकान को निशाना बनाया, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता के कारण एक चोर मौके पर ही पकड़ा गया, जबकि उसके तीन साथी भागने में सफल रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब दो बजे चारों बदमाश कार से राजेंद्र चौक पहुंचे। पहले उन्होंने जय नारायण राय की दुकान का ताला तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहने पर पास ही स्थित रामसुजान राय की किराना दुकान पर पहुंच गए। बदमाशों ने दुकान का शटर काटकर गल्ले में रखे करीब 50 हजार रुपये नकद और लगभग 30 हजार रुपये मूल्य का सामान निकालकर कार में रख लिया।

    दुकान के समीप स्थित छत पर दुकानदार के भतीजे रौशन कुमार सो रहे थे। शटर कटने की आवाज सुनकर उन्हें शक हुआ। जब वे नीचे उतरने लगे तो बदमाशों ने सीढ़ी वाले कमरे को बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद रौशन ने मोबाइल से स्वजनों को सूचना दी और किसी तरह छत से कूदकर बदमाशों का विरोध किया।

    हंगामा होते देख तीन बदमाश कार से फरार हो गए, जबकि एक को रौशन कुमार ने पकड़ लिया। सूचना मिलने पर ताजपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए आरोपी को हिरासत में ले लिया।

    पकड़े गए चोर की पहचान वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के मालपुर सिंघाड़ा निवासी मो. असलम के पुत्र मो. कादिर के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने फरार साथियों के नाम पातेपुर थाना क्षेत्र के मालपुर पोखरा निवासी मनीष कुमार, कन्हाई राय के पुत्र धीरज कुमार तथा पटना जिले के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के नौसा गांव निवासी मोहम्मद समीर बताए हैं।

    ताजपुर थानाध्यक्ष शंकर शरण दास ने बताया कि आरोपी के पास से एक फूटा हुआ मोबाइल फोन और ताला काटने की कटर मशीन बरामद की गई है। पीड़ित दुकानदार रामसुजान राय के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।

    बताया जाता है कि राजेंद्र चौक पर पूर्व में भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। करीब छह माह पहले एक सीएसपी सेंटर से लाखों रुपये की चोरी हुई थी, वहीं अन्य दुकानों को भी निशाना बनाया गया था। दुकानदारों ने रात्रि गश्ती बढ़ाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि फरार आरोपी मनीष कुमार दिन में मसाला बेचने के बहाने दुकानों की रेकी करता था। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।