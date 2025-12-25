दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज 'गंगा विलास' पहुंचा पटना, 31 दिसंबर को कोलकाता के लिए रवाना होगा
दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज 'गंगा विलास' पटना पहुंच गया है। यह क्रूज 31 दिसंबर को कोलकाता के लिए रवाना होगा। 'गंगा विलास' क्रूज भारत में रिवर क्रूज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटना सिटी। 13 जनवरी 2023 को भारत में निर्मित दुनिया के जिस सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का प्रधानमंत्री ने वाराणसी में शुभारंभ किया था। यह क्रूज कोलकाता से चल कर पटना पहुंचा। इस बड़े पर्यटक जहाज को मीतन घाट पर गंगा में रोका गया है।
इसे देखने और कैमरे में कैद करने के लिए लोगों में उत्सुकता देखी गयी। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण पटना के निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि गंगा विलास क्रूज पर अलग-अलग देशों के 14 पर्यटक पटना से सवार होंगे। कोलकाता से यह खाली आया है।
31 दिसंबर को कोलकाता के लिए होगा रवाना
गंगा में विकसित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक के रास्ते यह क्रूज 31 दिसंबर को कोलकाता के लिए रवाना होगा। रास्ते में इस जहाज के पर्यटकों को सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।
36 पर्यटकों के रहने की क्षमता
पांच सितारा होटल जैसी सुविधाओं से सुसज्जित इस विशाल क्रूज में 36 पर्यटकों के रहने की क्षमता है। यह क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम होते हुए अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के रास्ते बांग्लादेश व डिब्रूगढ़ तक की लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा नदी मार्ग से करता है।
