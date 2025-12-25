दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज 'गंगा विलास' पहुंचा पटना, 31 दिसंबर को कोलकाता के लिए रवाना होगा

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। 13 जनवरी 2023 को भारत में निर्मित दुनिया के जिस सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास का प्रधानमंत्री ने वाराणसी में शुभारंभ किया था। यह क्रूज कोलकाता से चल कर पटना पहुंचा। इस बड़े पर्यटक जहाज को मीतन घाट पर गंगा में रोका गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसे देखने और कैमरे में कैद करने के लिए लोगों में उत्सुकता देखी गयी। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण पटना के निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि गंगा विलास क्रूज पर अलग-अलग देशों के 14 पर्यटक पटना से सवार होंगे। कोलकाता से यह खाली आया है।

31 दिसंबर को कोलकाता के लिए होगा रवाना गंगा में विकसित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक के रास्ते यह क्रूज 31 दिसंबर को कोलकाता के लिए रवाना होगा। रास्ते में इस जहाज के पर्यटकों को सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।