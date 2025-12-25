Language
    215 KM से ज्यादा ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की जेब होगी ढीली, रेलवे ने बढ़ाया किराया

    By Alok Kumar Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:52 PM (IST)

    भारतीय रेलवे ने 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी की है। इस फैसले से भागलपुर और बिहार के अन्य शहरों ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। 26 दिसंबर यानी शुक्रवार से ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की जेब और ज्यादा ढीली होनी वाली है, क्योंकि 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा वाले टिकट पर एक पैसा प्रति किलोमीटर किराया में बढ़ोतरी होगी।

    215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। हालांकि, 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों और मंथली सीजन टिकट धारकों को रेलवे के बढ़े किराए से राहत मिलेगी।

    भागलपुर से चलने वाली और इस होकर चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, एलटीटी, भागलपुर-सूरत एक्सप्रेस, अजमेर शरीफ एक्सप्रेस अमरनाथ एक्सप्रेस, गांधीधाम एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, जमालपुर-हावड़ा सुपरफास्ट, फरक्का सहित अन्य ट्रेनों के किराए में वृद्धि होगी।

    भागलपुर से पटना जाना मंहगा हो जाएगा। हालांकि, कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। स्लीपर और सामान्य श्रेणी के टिकट 2 रुपये से ज्यादा मंहगी होगी। एसी क्लास में पटना जाने पर साढ़े 4 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे। भागलपुर से मुजफ्फरपुर जाना भी महंगा हो गया है।

    अमरनाथ और जनसेवा एक्सप्रेस से मुजफ्फरपुर जाने पर ज्यादा किराया देना होगा। इसी तरह दूरी के हिसाब से गया जाने पर हमसफर एक्सप्रेस से साढ़े चार रुपये का किराया बढ़ा है। वहीं, एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर और साधारण डिब्बे में 2.28 किराया बढ़ा है।

    नए किराया ढांचे के अनुसार, कोई यात्री 500 किलोमीटर की दूरी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के नॉन-एसी कोच में तय करता है, तो उसे 10 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। इसी तरह, एसी श्रेणियों में भी दूरी के हिसाब से बढ़ोतरी लागू होगी। यह चालू वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे की दूसरी किराया संशोधन प्रक्रिया है।

    इससे पहले जुलाई 2025 में किराए में कुछ इसी तरह का बदलाव किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष में ये दूसरी बार है जब किराए की बढ़ोतरी सामने आई है।

    रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, विक्रमशिला एक्सप्रेस की स्लीपर कोच में पटना का किराया बढ़कर 235 रुपये, जनरल कोच में 105 रुपये से बढ़कर किराया 107.23 रुपये हो जाएगा, जबकि दिल्ली का जनरल कोच का किराया 345 रुपये से बढ़कर 357 रुपये हो जाएगा।

    वहीं, पटना का एसी फर्स्ट में रुपये बढ़कर 1265 रुपये, टू में 770 रुपये, थ्री 565 रुपये हो जाएगा। जबकि आनंद विहार का एसी फर्स्ट एसी का किराया 3685 रुपये, टू का 2199 रुपये, थ्री एसी का किराया बढ़कर 1559 रुपये हो जाएगा।

    26 दिसंबर से लंबी दूरी वाली ट्रेनों में मामूली किराया बढ़ाई गई है। सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर से अधिक यात्रा पर एक पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ा हुआ किराया शुक्रवार से डेटा में फीड हो जाएगा। - उदय शंकर झा, सीसीएम, पूर्व रेलवे।