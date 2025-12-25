Language
    राजीव रंजन बने मुजफ्फरपुर जिला रैपिड शतरंज के बादशाह, सुभाष उप विजेता

    By Pramod Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:09 PM (IST)

    Muzaffarpur Latest News : राजीव रंजन मुजफ्फरपुर जिला रैपिड शतरंज चैम्पियनशिप के बादशाह बने, उन्होंने फाइनल में सुभाष को हराया। इस जीत के साथ, राजीव रं

    Hero Image

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । जिला शतरंज संघ के स्थापना दिवस पर नया टोला स्थित थियोसोफिकल लाज सभागार में गुरुवार को आयोजित जिला रैपिड शतरंज प्रतियोगिता में अपराजित रहते हुए राजीव रंजन ने 4.5 अंकों के साथ विजेता का खिताब हासिल किया, जबकि द्वितीय स्थान पर 4.5 अंकों के साथ सुभाष चंद्र सिन्हा रहें।

    तीसरे, चौथे एवं पांचवें स्थान पर 4-4 अंकों के साथ क्रमशः शीलभद्र लाभ, आद्या श्री एवं सौरव आनंद रहें। प्रतियोगिता में जिला के कुल 60 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिसमें 15 अंतरराष्ट्रीय रेटेड खिलाड़ी शामिल रहें।

    साथ ही एशियन एमेच्योर विजेता राज आर्यन, राज्य विजेता युवान रमण, पवन सिंह, यश रमण इत्यादि शामिल हुए। प्रतियोगिता कुल पांच चक्रों में आयोजित हुई। पुरस्कार वितरण समारोह में मुजफ्फरपुर जिला शतरंज संघ के संस्थापक राजीव सिन्हा, उभय रंजन, अध्यक्ष डा. विमोहन कुमार, श्यामल श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष राजीव कुमार रंजन, सचिव अभिषेक सोनू एवं कोषाध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार दीपू ने सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया।

    पुरस्कार वितरण के बाद संघ के स्थापना दिवस पर केक काटा गया। इस अवसर पर संघ के संस्थापकों एवं नई कार्यकारिणी के सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष कृष्णा कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव हरि ओम, अजय कुमार, अमित चंदन, संजीव कुमार, डा. अनवर हुसैन, मुकुंद प्रियम, रंगम कुमार, गोलू कुमार, बैजू कुमार आदि मौजूद रहे। मंच संचालन सचिव अभिषेक सोनू एवं धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष राजीव कुमार रंजन ने किया।

    जिला ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता में चैंपियन बने प्रणीत सिन्हा, राज आर्यन उपविजेता

    दो खेमों में बंटे जिला शतरंज संघ की ओर से अलग-अगल जिला संघ का स्थापना दिवस एवं शतरंज प्रतियोगिता आयोजित किया गया। जिला शतरंज संघ (हिमांशु कुमार) द्वारा गुरुवार को कलमबाग चौक स्थित संघ कार्यालय सभागार में जिला ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

    ओपन वर्ग में साढ़े पांच अंकों के साथ प्रणीत सिन्हा चैम्पियन बने। जबकि पांच अंकों (बकल्स 25 अंक) के साथ राज आर्यन उपविजेता बने। पांच अंक (बुकोल्ज 23 अंक) लेकर अभिज्ञान मेहता तीसरे, साढ़े चार अंकों के साथ पवन सिंह चौथे, चार अंक (बुकोल्ज 22.5 अंक) के साथ सिद्धार्थ शांडिल्य पांचवे, देव राज चार अंक ( बुकोल्ज 21.5 अंक) के साथ छठे , युवान रमन चार अंक (बुकोल्ज 20.5) के साथ सातवें , वैभव कुमार मिश्रा चार अंक (बुकोल्ज 20.5 अंक) के साथ आठवें, यश रमन चार अंक (बुकोल्ज 18 अंक) के साथ नौवें एवं शौर्य राघव चार अंक ( बुकोल्ज 17 अंक ) के साथ दसवें स्थान पर रहे।

    प्रतियोगिता में प्रथम दो स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी 27 और 28 दिसंबर को आदर्श छात्रावास में होने वाले बिहार स्टेट रैपिड और ब्लिट्ज रेटिंग प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे।

    प्रतियोगिता की शुरुआत सीतामढ़ी जिला शतरंज संघ के सचिव विजय कुमार ने शतरंज की बाजी खेलकर की। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि जिला शतरंज संघ के उपाध्यक्ष प्रमोद ठाकुर, विजय कुमार, सुनील कुमार ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। मंच संचालन सचिव हिमांशु कुमार ने किया। इस अवसर पे रविशंकर कुमार, सुमंत चौधरी, अभिजीत कुमार, आरसी दत्ता इत्यादि उपस्थित रहे।