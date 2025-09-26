Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा सियासी हमला, महागठबंधन और प्रियंका गांधी की रैली पर उठाए सवाल
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस सरकार में महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने एनडीए सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं का उल्लेख किया। कुशवाहा ने महागठबंधन पर जनता को ठगने और झूठे वादे करने का आरोप लगाया।
राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की राजनीति और महिला कल्याण योजनाओं को लेकर महागठबंधन पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब राजद और कांग्रेस की सरकार थी, तब महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।
उनका कहना था कि एनडीए सरकार ने 2005 में सत्ता संभालने के बाद ही महिलाओं के लिए योजनाएं शुरू की और विशेष रूप से अतिपिछड़ा, पिछड़ा और दलित समाज की महिलाओं के लिए ठोस कदम उठाए। कुशवाहा शुक्रवार को पार्टी ऑफिस में प्रेस से बात कर रहे थे।
राज्यसभा सदस्य कुशवाहा ने महागठबंधन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की बिहार की रैली पर तीखा हमला बोला है। कहा कि महागठबंधन जनता को ठगने और झूठे वादों पर राजनीति करने में लगा है, जबकि विकास और वास्तविक मुद्दों पर इनकी कोई सोच नहीं है।
कुशवाहा ने नीतीश कुमार सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में काम हो रहा है, जबकि विपक्ष केवल सत्ता की लालसा में जुटा है।
उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन की राजनीति बिहार को फिर अराजकता और अस्थिरता की ओर ले जाएगी।
महागठबंधन के घोषणापत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें जनता को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलने वाला। एनडीए न सिर्फ वादे करता है बल्कि काम भी करता है, जबकि महागठबंधन केवल घोषणाओं तक सीमित रह जाता है। सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
