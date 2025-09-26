Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा सियासी हमला, महागठबंधन और प्रियंका गांधी की रैली पर उठाए सवाल

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस सरकार में महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने एनडीए सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं का उल्लेख किया। कुशवाहा ने महागठबंधन पर जनता को ठगने और झूठे वादे करने का आरोप लगाया।

राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की राजनीति और महिला कल्याण योजनाओं को लेकर महागठबंधन पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब राजद और कांग्रेस की सरकार थी, तब महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनका कहना था कि एनडीए सरकार ने 2005 में सत्ता संभालने के बाद ही महिलाओं के लिए योजनाएं शुरू की और विशेष रूप से अतिपिछड़ा, पिछड़ा और दलित समाज की महिलाओं के लिए ठोस कदम उठाए। कुशवाहा शुक्रवार को पार्टी ऑफिस में प्रेस से बात कर रहे थे।

राज्यसभा सदस्य कुशवाहा ने महागठबंधन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की बिहार की रैली पर तीखा हमला बोला है। कहा कि महागठबंधन जनता को ठगने और झूठे वादों पर राजनीति करने में लगा है, जबकि विकास और वास्तविक मुद्दों पर इनकी कोई सोच नहीं है।