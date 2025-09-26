Bihar Politics: 'शक्ति संवाद' से प्रियंका गांधी ने साधा महिलाओं का वोट बैंक, नीतीश सरकार पर बोला हमला

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार की राजनीति में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को अपने महिला संवाद कार्यक्रम के जरिये जोरदार एंट्री की। ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में शक्ति अधिकार महिला संवाद के मंच से उन्होंने न केवल केंद्र की मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा किया, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 20 साल की सत्ता यात्रा पर भी तीखा प्रहार किया।

प्रियंका ने आरोप लगाया कि सरकारें महिलाओं को केवल पैसे का लालच देकर वोट हथियाना चाहती हैं, मगर असल सशक्तिकरण के सवालों पर चुप रहती हैं।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी इलाकों की महिलाएं शामिल हुईं। मंच से प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को केवल वोट बैंक नहीं मानती, बल्कि उनकी भागीदारी के बिना लोकतंत्र अधूरा है।

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण का मतलब महज खाते में पैसा भेजना नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निर्णय लेने की शक्ति देना है।

प्रियंका गांधी का शक्ति संवाद कार्यक्रम के जरिये कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वह बिहार की राजनीति में महिला वोटबैंक पर गंभीरता से दांव लगाने जा रही है। नीतीश कुमार की लंबी सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार दोनों पर हमला बोलकर प्रियंका ने यह संदेश दिया कि कांग्रेस चुनावी जंग में अब सीधी टक्कर देने के मूड में है।