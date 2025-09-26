Language
    Bihar Politics: चुनावी मैदान में उतर सकते हैं केंद्रीय मंत्री, 2 सीटों पर टिकट को लेकर सियासी हलचल तेज

    By Vinod Rao Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:55 PM (IST)

    बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। बगहा और रामनगर सीट पर टिकट को लेकर अटकलें तेज हैं। भाजपा नए चेहरों को मौका दे सकती है जिसमें सतीश चंद्र दुबे और जनक राम शामिल हैं। वर्तमान विधायकों का टिकट कटने की चर्चा है। पार्टी लोकप्रियता और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करेगी।

    चुनावी मैदान में उतर सकते हैं केंद्रीय मंत्री

    विनोद राव, बगहा। बिहार  विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) को लेकर बगहा और रामनगर सुरक्षित सीट पर सियासत गरमाने लगी है। एनडीए खासकर भाजपा के भीतर टिकट को लेकर कई बदलावों की अटकलें हैं।

    बगहा और रामनगर से नए चेहरे को मौका देने की संभावना जताई जा रही है।  इनमें केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और प्रदेश सरकार में मंत्री गोपालगंज के पूर्व सांसद जनकराम को विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है।

    चर्चा है कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के वर्तमान विधायकों बगहा से राम सिंह और रामनगर से भागीरथ देवी का टिकट कट सकता है। हालांकि, दोनों विधायक क्षेत्र में पूरी सक्रियता दिखा रहे हैं। बीते मंगलवार को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वाल्मीकिनगर पहुंचे तो इन दोनों विधायकों को उनके साथ देखा गया था।

    जिन संभावित उम्मीदवारों को पार्टी की ओर से टिकट देने की तैयारी है, उन्हें क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और सक्रियता बढ़ाने के लिए कहा गया है। इन नेताओं से कहा गया है कि वे अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान तेज करें और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करें।

    दरअसल, बगहा और रामनगर जैसे सीमावर्ती और रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि लोकप्रियता, संगठनात्मक पकड़ और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करने की योजना है। हालांकि, अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा।

