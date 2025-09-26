Bihar Politics: चुनावी मैदान में उतर सकते हैं केंद्रीय मंत्री, 2 सीटों पर टिकट को लेकर सियासी हलचल तेज

विनोद राव, बगहा। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election 2025) को लेकर बगहा और रामनगर सुरक्षित सीट पर सियासत गरमाने लगी है। एनडीए खासकर भाजपा के भीतर टिकट को लेकर कई बदलावों की अटकलें हैं।

बगहा और रामनगर से नए चेहरे को मौका देने की संभावना जताई जा रही है। इनमें केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और प्रदेश सरकार में मंत्री गोपालगंज के पूर्व सांसद जनकराम को विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है।