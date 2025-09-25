Language
    'CM नीतीश के बेटे का किया सौदा... मेरी हत्या की रच रहे साजिश', पप्पू यादव ने JDU नेता पर लगाए आरोप

    By Prakash Vatsa Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:49 PM (IST)

    सांसद पप्पू यादव ने जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संजय झा दो बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा भी संजय झा ने ही हटवाई है। पप्पू यादव ने कहा कि वे भाजपा को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाने देंगे।

    सांसद पप्पू यादव ने सुरक्षा हटाने पर साजिश का लगाया आरोप

    जागरण संवाददाता, पूर्णािया। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज सोशल मीडिया के जरिए जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ दो बड़े नेता और दो बड़े ऑफिसर पर मौत के षड्यंत्र का आरोप लगाया। सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उन्हें एक माह पहले प्रदान की गई वाई सुरक्षा एक ही माह में हटा दी गई। यह साजिश जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कर रहे हैं।

    उन्होंने आगे लिखा कि उन्होंने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए अपनी पार्टी को बेच दिया है। नीतीश जी के बेटे निशांत की सियासी संभावना का सौदा कर सम्राट के लिए सत्ता की सीढ़ी बनाई जा रही है। उन्हें पता है मैं किसी भाजपाई को किसी भी कीमत पर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, तो मेरी जान का सौदा कर रहे हैं।

    पप्पू यादव ने आगे कहा कि मेरे रहते सीमांचल, कोसी और मिथिला में बीजेपी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए दो बड़े पॉलिटिशियन और दो बड़े ऑफिसर मिलकर मेरी मौत का षड्यंत्र रच रहे हैं।

    पप्पू यादव ने कहा कि उनके राजनीतिक मुकाबले के कारण कुछ नेताओं और अधिकारियों ने मिलकर उनके प्रति षड्यंत्र रचा है। उन्होंने विशेष रूप से जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर निशान लगाते हुए आरोप लगाया कि वे अपनी पार्टी और निजी हितों के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।

    सांसद ने यह भी कहा कि राज्य में नीतिगत समीकरण बदलने के लिए कुछ राजनीतिक लेन-देन हो रहे हैं और इसका कड़ा विरोध करेंगे।

    सांसद पप्पू यादव ने मीडिया के माध्यम से यह भी कहा कि वे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे, साथ ही कानून के दायरे में रहकर अपना सुरक्षा व अन्य कानूनी अधिकार सुनिश्चित करेंगे।