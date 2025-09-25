'CM नीतीश के बेटे का किया सौदा... मेरी हत्या की रच रहे साजिश', पप्पू यादव ने JDU नेता पर लगाए आरोप

सांसद पप्पू यादव ने जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संजय झा दो बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा भी संजय झा ने ही हटवाई है। पप्पू यादव ने कहा कि वे भाजपा को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाने देंगे।

जागरण संवाददाता, पूर्णािया। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज सोशल मीडिया के जरिए जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ दो बड़े नेता और दो बड़े ऑफिसर पर मौत के षड्यंत्र का आरोप लगाया। सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उन्हें एक माह पहले प्रदान की गई वाई सुरक्षा एक ही माह में हटा दी गई। यह साजिश जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने आगे लिखा कि उन्होंने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए अपनी पार्टी को बेच दिया है। नीतीश जी के बेटे निशांत की सियासी संभावना का सौदा कर सम्राट के लिए सत्ता की सीढ़ी बनाई जा रही है। उन्हें पता है मैं किसी भाजपाई को किसी भी कीमत पर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, तो मेरी जान का सौदा कर रहे हैं।

एक महीना पहले हमें Y+ सुरक्षा दी गई एक ही महीना में हटा ली गई। यह साजिश JDU के बिकाऊ कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कर रहे हैं! सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए अपनी पार्टी को बेच दिया है। नीतीश जी के बेटे निशांत जी की सियासी संभावना का सौदा कर सम्राट के लिए सत्ता की सीढ़ी… — Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) September 25, 2025 पप्पू यादव ने आगे कहा कि मेरे रहते सीमांचल, कोसी और मिथिला में बीजेपी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए दो बड़े पॉलिटिशियन और दो बड़े ऑफिसर मिलकर मेरी मौत का षड्यंत्र रच रहे हैं।

पप्पू यादव ने कहा कि उनके राजनीतिक मुकाबले के कारण कुछ नेताओं और अधिकारियों ने मिलकर उनके प्रति षड्यंत्र रचा है। उन्होंने विशेष रूप से जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर निशान लगाते हुए आरोप लगाया कि वे अपनी पार्टी और निजी हितों के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।