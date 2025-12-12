Language
    Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप यादव ने फिर बढ़ाई सियासी हलचल, बोले- 2 राज्य में चुनाव लड़ूंगा और बहन को सुरक्षा दो

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:11 PM (IST)

    राजद नेता तेज प्रताप यादव ने बिहार की राजनीति में फिर से सक्रियता दिखाई है। उन्होंने घोषणा की है कि वे दो राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही, उन्ह ...और पढ़ें

    तेज प्रताप यादव का दो राज्‍यों में चुनाव लड़ने का एलान। सौ-सोशल मीडिया

    डिज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र व जनशक्‍त‍ि जनता दल (JJD)के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को बड़ा एलान किया।

    उन्‍होंने कहा कि 2025 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जेजेडी लड़ेगी। उसके बाद 2027 में यूपी का चुनाव भी हम लड़ेंगे। मीड‍िया को दिए बयान में उन्‍होंने कहा क‍ि हम अपनी पार्टी का लगातार विस्‍तार कर रहे हैं।

    राष्‍ट्रीय स्‍तर की पार्टी बनाएंगे जेजेडी को 

    पूरे देश में सदस्‍य बनाना है। राष्‍ट्रीय स्‍तर की पार्टी बनाना है। बड़ी संख्‍या में लोग इसकी सदस्‍यता ले रहे हैं। पटना में आज स्‍वयं उन्‍होंने इसकी सदस्‍यता ग्रहण की है।

    अब पदाधिकारियों की जिम्‍मेदारी है क‍ि वे अधिक से अधिक सदस्‍य बनाएं। पार्टी का जल्‍द वेबसाइट तैयार हो जाएगा। चुनाव के बाद जहां कई पार्टियां शिथिल हैं तो हमारी पार्टी पूरी तरह एक्‍ट‍िव है। 

    बुलडोजर एक्‍शन पर उन्‍होंने कहा कि अत‍िक्रमण कर रहे वाले लोगों के लिए सरकार व्‍यवस्‍था करे। उनके रहने और रोजगार का इंतजाम किया जाए, इसके बाद कार्रवाई हो। सरकार से मांग है कि उनके लिए व्‍यवस्‍था हो। 

    रोहिणी आचार्य को मिले सुरक्षा 

    बहन रोहिणी आचार्य के बेटियों की सुरक्षा से जुड़े सवाल पर उन्‍होंने कहा कि बिहार में कोई सुरक्ष‍ित कहां है। उन्‍होंने मांग की है तो उन्‍हें सुरक्षा मिलनी चाहिए।

    हमारी बड़ी बहन हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। बिहार में बेट‍ियां सुरक्षित नहीं। हम भी सुरक्ष‍ित नहीं हैं। कब कहां मेरे ऊपर हमला हो जाए कोई नहीं जानता। आप भी सुरक्ष‍ित नहीं हैं।

    जेजेडी उम्‍मीवार के रूप में महुआ से चुनाव हार चुके तेज प्रताप यादव चुनाव के बाद से लगातार एक्‍शन में हैं। अपने TY Vlog के लिए वीडियो बनाना हो या सामाजिक सरोकार निभाना, हर जगह वे सक्र‍िय दिख रहे हैं।  

    हालांकि इस दौरान वे विवाद में भी घिर गए हैं। उनके एक समर्थक ने पिटाई और अपमानित करने का आरोप लगाया है। वैसे, तेज प्रताप ने इन आरोपों का कोई संज्ञान नहीं लिया है।

