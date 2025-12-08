तेज प्रताप यादव के 'हनुमान' का बड़ा आरोप; कहा- उन्होंने पिटवाया, न्यूड वीडियो बनाए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं...
राजद नेता तेज प्रताप यादव पर उनके एक करीबी सहयोगी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सहयोगी का आरोप है कि तेज प्रताप ने उन्हें पिटवाया और उनके न्यूड वीडियो बनवाए ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, पटना। Tej Pratap Yadav Controversy: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र व जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव एक बार फिर विवादों में आ गए हैं।
इस बार उनके 'हनुमान' ने उनपर गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ यादव उर्फ अविनाश ने वीडियो जारी कर कहा है कि वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। कहा कि उनके साथ जो घटना हुई उसकी वे घोर निंदा करते हैं।
तेज प्रताप के 26 नंबर आवास में मारपीट
सौरभ यादव ने वीडियो में दावा किया है कि तेज प्रताप यादव के 26 नंबर आवास में उनके साथ मारपीट की गई। 20-25 गुंडों ने उनपर हमला किया।
तेज प्रताप ने अपने मोबाइल में उनका आपत्तिजनक वीडियो भी अपने मोबाइल में बनाया। इस क्रम में करीब चार घंटे तक उसका मोबाइल रख लिया। वीडियो में बेहद भावुक तरीके से सौरभ यादव कहते हैं कि तेज प्रताप यादव के लिए दिन-रात एक कर चुनाव प्रचार किया।
अपने बूथ पर उन्हें काफी वोट दिलवाए। इसका परिणाम यह फटी बंडी और अपमान मिला। जितनी शिद्दत से चुनाव प्रचार करिएगा, उसका असर होगा कि बंडी फटी मिलेगी।
खान सर के यहां गए थे रिसेप्शन में
सौरभ यादव ने कहा कि वे खान सर के यहां रिसेप्शन में गए थे। वहां उनका मोबाइल मांगा गया। इसके बाद उन्हें तेज प्रताप के 26 नंबर आवास में बुलाया गया।
अपने एक रिश्तेदार के कहने पर वे वहां गए। इसके बाद अलग ले जाकर उनके साथ मारपीट की गई। इस क्रम में दो-तीन लोगों का नाम लेकर गालियां देने को कहा गया। इससे मना करने पर मारपीट की गई।
इस क्रम में सभी मूकदर्शक बने रहे। मोबाइल को नौ से डेढ़ बजे तक उनके आवास में रखा गया। सौरभ ने कहा कि वे तो केक लेकर गए थे, लेकिन वहां मारपीट की गई।
गाड़ी का टायर भी पंक्चर कर दिया गया। तेज प्रताप के सामने पीटा गया। उन्होंने मेरा आपत्तिजनक वीडियो बनाया। शर्मिंदगी होती है कि उन्हें अपना नेता बनाया।
बता दें कि सौरभ यादव वही हैं जिनका तेज प्रताप की प्रशंसा करते हुए काफी वीडियो वायरल हुआ था। वे उनकी तारीफ में कासीदे पढ़ते रहते थे। हालांकि इस मामले में तेज प्रताप की ओर से कोई बयान नहीं आया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।