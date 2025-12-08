Tej Pratap Yadav: पटना पुस्तक मेला पहुंचे तेज प्रताप यादव, बिहार के युवाओं से क्या की अपील?
डिजिटल डेस्क, पटना। समर्थक द्वारा लगाए गए पिटाई और अपमानित करने के आरोपों से बेफिक्र तेज प्रताप यादव सोमवार को गांधी मैदान में आयोजित पुस्तक मेला पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न स्टाल का मुआयना किया। धर्म आध्यात्म की पुस्तकों के पन्ने वे उलटते रहे।
शाम में पहुंचे तेज प्रताप को देखने के लिए काफी संख्या में लोग जुट गए। सेल्फी लेने की होड़ मच गई। तेज प्रताप ने अपने एक्स पर पुस्तक मेले के भ्रमण की तस्वीर शेयर की है।
उन्होंने लिखा है-आज गांधी मैदान में आयोजित "पटना पुस्तक मेला" का भ्रमण किया, जहां दार्शनिक, राजनीतिक, साहित्यिक, अर्थशास्त्र आदि संबंधित किताबों को देखने और पढ़ने और साथ ही पुस्तक में रुचि रखने वाले लोगों के साथ भेंट मुलाकात करने और कुछ खास किताबों को जानने और समझने का मौका भी प्राप्त हुआ।
हम राज्य के सभी युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि समय निकालकर कम से कम एक दिन "पटना पुस्तक मेला" में जाने का काम करें। क्योंकि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, जो हमें ज्ञान, मनोरंजन और जीवन के सबक देती हैं, जिससे हमारी कल्पना और सोचने-समझने की क्षमता बढ़ती है और हमारा समग्र विकास होता है।
तेज प्रताप के एक समर्थक सौरभ यादव ने दिन में ही एक वीडियो जारी कर मारपीट करने का आरोप लगाया है। तेज प्रताप ने इस मामले में कोई पक्ष नहीं रखा है। वे इन सबसे बेखबर पुस्तकों की दुनिया की सैर करने पहुंच गए।
RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र व जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव अक्सर चर्चा में रहते हैं। कभी यूट्यूब के लिए व्लॉग बनाकर तो भी कृष्ण का स्वरूप अपनाकर। अभी हाल में एक पत्रकार को फटकार लगाने का उनका वीडियो भी वायरल हुआ था।
इसके बाद एक पूर्व आइपीएस अधिकारी के खिलाफ थाने में शिकायत कर भी वे चर्चा में रहे थे। महुआ से विधानसभा चुनाव हार चुके तेज प्रताप को बंगला खाली करने का नोटिस भी मिल चुका है।
