Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tej Pratap Yadav: पटना पुस्‍तक मेला पहुंचे तेज प्रताप यादव, बिहार के युवाओं से क्‍या की अपील?

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:56 PM (IST)

    बिहार के पटना पुस्तक मेला में तेज प्रताप यादव पहुंचे। उन्होंने बिहार के युवाओं से पुस्तकों को पढ़ने और ज्ञान अर्जित करने की अपील की। तेज प्रताप ने कहा ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पटना पुस्‍तक मेला में पुस्‍तकें देखते तेज प्रताप यादव। जागरण

    डिजिटल डेस्‍क, पटना। समर्थक द्वारा लगाए गए पिटाई और अपमानित करने के आरोपों से बेफिक्र तेज प्रताप यादव सोमवार को गांधी मैदान में आयोज‍ित पुस्‍तक मेला पहुंचे। यहां उन्‍होंने विभ‍िन्‍न स्‍टाल का मुआयना क‍िया। धर्म आध्‍यात्‍म की पुस्‍तकों के पन्‍ने वे उलटते रहे। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाम में पहुंचे तेज प्रताप को देखने के लिए काफी संख्‍या में लोग जुट गए। सेल्‍फी लेने की होड़ मच गई। तेज प्रताप ने अपने एक्‍स पर पुस्‍तक मेले के भ्रमण की तस्‍वीर शेयर की है।

    Tej 1

    उन्‍होंने लिखा है-आज गांधी मैदान में आयोजित "पटना पुस्तक मेला" का भ्रमण किया, जहां दार्शनिक, राजनीतिक, साहित्यिक, अर्थशास्त्र आदि संबंधित किताबों को देखने और पढ़ने और साथ ही पुस्तक में रुचि रखने वाले लोगों के साथ भेंट मुलाकात करने और कुछ खास किताबों को जानने और समझने का मौका भी प्राप्त हुआ।

    यह भी पढ़ें- तेज प्रताप यादव के 'हनुमान' का टूटा दिल; कहा- मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, आखिर क्‍या है मामला?

    हम राज्य के सभी युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि समय निकालकर कम से कम एक दिन "पटना पुस्तक मेला" में जाने का काम करें। क्योंकि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, जो हमें ज्ञान, मनोरंजन और जीवन के सबक देती हैं, जिससे हमारी कल्पना और सोचने-समझने की क्षमता बढ़ती है और हमारा समग्र विकास होता है।

    Tej Pratap

    तेज प्रताप के एक समर्थक सौरभ यादव ने दिन में ही एक वीडियो जारी कर मारपीट करने का आरोप लगाया है। तेज प्रताप ने इस मामले में कोई पक्ष नहीं रखा है। वे इन सबसे बेखबर पुस्‍तकों की दुनिया की सैर करने पहुंच गए। 

    RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र व जनशक्‍त‍ि जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव अक्‍सर चर्चा में रहते हैं। कभी यूट्यूब के लिए व्‍लॉग बनाकर तो भी कृष्‍ण का स्‍वरूप अपनाकर। अभी हाल में एक पत्रकार को फटकार लगाने का उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। 

    इसके बाद एक पूर्व आइपीएस अधिकारी के ख‍िलाफ थाने में शिकायत कर भी वे चर्चा में रहे थे। महुआ से विधानसभा चुनाव हार चुके तेज प्रताप को बंगला खाली करने का नोटिस भी मिल चुका है। 